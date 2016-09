6-Jährige mit Einhorn-Frisur wird kritisiert

Stars mit bunten Haaren



Die kleine Lyra (6) hatte ihre Mama - Mary Thomaston, eine Haarstylistin aus Florida -zu machen. Nachdem sie lange Zeit "Nein" gesagt hatte, erkundigte sich die Mutter schließlich in der Grundschule, ob es für sie okay wäre, wenn sie ihrer Tochter eine auffällige und bunte Frisur machen würde. Als diese das "Go" gaben, legten die beiden los.Es wurden nurverwendet und vorher keine Bleichmittel, beteuert die Mutter., erklärt Mary Thomaston.. Doch was wäre das Internet, wenn es nicht auchgeben würde, die kritisieren, dass dieser Look nicht angemessen sei für eine 6-Jährige und nannten Mary sogar eine. Ihre Reaktion?meint die Mama daraufhin.Außerdem sei die Haarfarbe natürlich gewesen.Wir finden den Look von Lyra richtig cool und finden, die Hater sollen diesem kleinen Mädchen doch ihren Spaß lassen mit ihren Haare im "My Little Pony"-Style! Was sagst du dazu?