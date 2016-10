Schöne Haare mit Trockenshampoo: Bringt das was?



Klar, Pferdeschwänze sehen super aus und sind vor allem mega-praktisch. Egal, ob die Haare nicht frisch gewaschen sind, oder man einen „Bad Hair Day“ hat – ein hoher und enger Pferdeschwanz geht immer uns sieht außerdem top aus.Aber bestimmt kennst du auch dieses angenehme Gefühl, wenn man endlich das Zopfgummi am Ende des Tages löst, weil die Haarwurzeln förmlich an der Kopfhaut ziehen und der Kopf dröhnt. Das liegt nicht (immer) an deinem anstrengenden Tag – auch der Pferdeschwanz kann schuld daran sein!, erklärt Dr. Denise E. Chou vomgegenüber der Zeitschrift „“. Die Migräne führt zu einer sensorischen Überempfindlichkeit der Nerven rund um das Gesicht und der Kopfhaut.Auch wenn du normalerweise keine Migräne hast, kann ein Pferdeschwanz diese Krankheit fördern und hervorrufen.Was nichts bringt, ist sich sofort eine Aspirin oder ein anderes Schmerzmittel einzuwerfen, warnt die Ärztin – im schlimmsten Fall entwickeln sich daraus dann nämlich medikamenteninduzierten Kopfschmerzen.