Dieses Baby hat drei biologische Eltern!

Grund dafür ist, dass die gesunde Mutter das Leigh-Syndrom, eine tödliche Störung des zentralen Nervensystems, weitervererbt. Es handelt sich um einen sogenannten genetischen Defekt, der in der Eizelle gespeichert ist.Vorher wurde dieser Eizelle wiederum der Zellkern entfernt. Im Labor wurde diese gemixte Eizelle mit einer Samenzelle des Mannes befruchtet und der Frau wieder eingesetzt. Nach einer unkomplizierten Schwangerschaft gebar sie einen gesunden Jungen.Das aus Jordanien stammende Ehepaar unterzog sich dieser Behandlung in Mexiko, in den USA, Deutschland und vielen andern Ländern ist diese Methode nämlich verboten.