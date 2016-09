Instagram: Selena Gomez knackt die 100-Millionen-Marke!

Instagram: Fotos, die jeder schon mal gepostet hat



Nicht nur an derlag es, dass Selena Gomez ihre Tour abbrach , um sich voll und ganz auf ihre Gesundheit konzentrieren zu können. Und obwohl erst mal keine neuen Tweets oder Insta-Posts von der süßen Sängerin und Schauspielerin zu erwarten sind, steigt ihre Follower-Zahl stetig. Kurz vor der "100. Million" begann der Hashtagzu trenden und Fans auf der ganzen Welt feuerten die steigende Zahl an - bis sie schließlich auf über 100 Millionen Follower bei Instagram kam. Wie cool! Darüber wird Selena sich sicher freuen!Selena Gomez darf sich mit den meisten Followern übrigens nicht nur "Queen of Instagram" nennen, sondern hat auch noch das meist-gelikete Bild. Damit stieß sie im Juli 2016 ihren Ex Justin Bieber vom Thron, der mit seinem Throwback-Bild ausgerechnet mit ihr drauf vorher die meisten Likes eingesammelt hatte. Auf dem mit überbeliebtesten Instagram-Foto aller Zeiten hält Selena Gomez eine Coca-Cola-Flasche mit einer Songzeile von ihr darauf in der Hand und blickt sexy in die Kamera.Mit diesem Foto hielt Justin Bieber vorher den Rekord:wurde auf "Like" geklickt, als er im April 2016 in Erinnerungen schwelgte und ein Kuss-Foto mit Ex Selena Gomez postete.Tausendfach kopiert - dieses Bild dürfte mittlerweile jeder kennen: Kendall Jenner sammelte vor Justin für ihre Haar-Kunst die meisten Herzchen ein ().