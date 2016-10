Bella Thorne posiert für den Playboy

@bellathorne for @playboy #bellathorne Ein von @privbellat gepostetes Foto am 18. Okt 2016 um 10:09 Uhr

ds

OMG!Ach nein - alles halb so schlimm, denn seit Anfang diesen Jahres ist dernicht mehr das Magazin, bei dem wir im Zeitschriftenhandel möglichst schnell vorbei gegangen sind, weil eine komplett nackte Frau das Cover schmückte. Der Playboy hat einen schlechten Ruf bei uns Mädels. Doch jetzt werden die Models angezogen fotografiert - wenn auch in ziemlich sexy Posen. So auch Bella Thorne. In engen Leggings und offener Jacke, unter der sie sonst nichts trägt, schaut sie mit sinnlichem Blick in die Kamera - die Haare im 70ies-Stil und einem Filter, der den Fotos auf eine gewisse Weise Klasse verleiht.Doch auch wenn in derihre Bilder einen Filter bekamen, so nimmt die 19-jährige Schauspielerin doch kein Blatt vor den Mund. Gegenüber der Playboy sagt sie: