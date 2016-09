Bestimme neue WhatsApp-Emojis selbst!

Diese 15 Messenger-Typen kennst du garantiert!



Ein von EmojiXpress™ (@emojixpress) gepostetes Foto am 15. Sep 2016 um 12:27 Uhr





+ + Teenagerin entwickelt Emojis mit Kopftuch + +

WhatsApp-Sprüche: Wir haben die 66 besten!



Ein von FAKTA ATOK DEAN (@atokdean) gepostetes Foto am 15. Sep 2016 um 5:47 Uhr

WhatsApp-Sprüche: Wir haben die 66 besten!



nb

Unterkann man für verschiedene Emojis abstimmen – einige kennen wir schon aus den 72 Emojis, die es bald bei WhatsApp geben wird. Ganz vorne liegt im Moment das Psst-Emoji mit über 11.400 Stimmen! Selbst kannst du natürlich auch Emojis einreichen, die bei genug Zuspruch ebenfalls in der Liste landen.Auch das(das steht bei uns in der Redaktion hoch im Kurs :-P) hat immerhin schon über 7.000 Stimmen. Diejenigen, die am meisten Stimmen bekommen, haben die Chance, beim Unicode-Konsortium vorgeschlagen zu werden. Ob wir die Emojis also bald auch verschicken können? Wir sind gespannt!Laut der US-Elle konnte sich die saudi-arabische Teenagerin Rayouf Alhumedhi mit den vorhandenen Emojis nicht identifizieren. Also entwickelte sie kurzerhand selbst ein paar Emojis mit Kopftuch. Die schickte sie dann an das Unicode-Konsortium.