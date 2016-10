Beyonce: Blutend auf der Bühne

Moment in what Beyoncé realized that her ear was bleeding. #TIDALX1015 pic.twitter.com/DxDG8PynAL — BEYONCÉ FAMILY (@BeyonceFamily) 16. Oktober 2016

Beyonce ist einen Power-Frau durch und durch – das wissen wir ja schon lange.. Mit ihrem langen, geflochtenen Zopf verfing sie sich in ihren großen Halb-Creolen und riss mit den Haaren den Ohrring raus. Erst schien sie die blutige Wunde nicht zu bemerken oder kann es tapfer ignorieren. Später fasst sie sich dann doch an ihr rechtes Ohr, wahrscheinlich ist der Schmerz dann doch so groß. Als sie das Blut an ihren Fingern bemerkt, reagiert sie aber total professionell und lässt sich nichts anmerken. Sie zieht ihre Show einfach weiter durch. Respekt!Bei aller Hochachtung für die toughe Queen Bee, was sich ihre Fans nun ausgedacht haben, geht wirklich zu weit. Auf sozialen Netzwerken werden Bilder mit #cutforbeyonce oder #bleedingforbeyonce hochgeladen – um Solidarität und die Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, dass Beyonce bei dem Benefiz-Konzert soweit für ihre Fans gegangen ist und sogar einen schmerzendes und blutiges Ohr in Kauf genommen hat, um eine gute Perfomance abzuliefern…