Welche Haarfarbe soll Bibi als nächstes färben?

Okay. Ich will ne neue Haarfarbe 😅🙌🏻

Was soll ich machen? 🤔 — B i B i ♡ (@BibisBeauty) 24. Oktober 2016

+ + Frisuren von Bibis Beauty Palace im Wandel der Zeit + +

🌸 Video zu den Haaren: LINK IN BIO 🙈 Ein von ! Bibi (@bibisbeautypalace) gepostetes Foto am 24. Apr 2015 um 4:38 Uhr

💋 Ein von ! Bibi (@bibisbeautypalace) gepostetes Foto am 25. Sep 2015 um 3:45 Uhr

😛 Ein von ! Bibi (@bibisbeautypalace) gepostetes Foto am 28. Feb 2016 um 0:56 Uhr

🌸 Ein von ! Bibi (@bibisbeautypalace) gepostetes Foto am 11. Okt 2016 um 23:23 Uhr

😚 Ein von ! Bibi (@bibisbeautypalace) gepostetes Foto am 9. Okt 2016 um 20:52 Uhr

Blond, pink, Ombré Hair, Regenbogen-Farben, türkis und zu guter letzt braun -. Fast monatlich wechselt die 23-jährige YouTuberin ihre Haarfarbe. Und auch jetzt ist es wieder soweit, denn ihre aktuelle, braune Haarfarbe scheint sie schon wieder zu langweilen. Via Twitter schrieb sie:und startete eine Umfrage bei ihren Fans. Zur Auswahl steht: Übergang von braun zu blond, braun, bunt und etwas ganz anderes.Bis jetzt haben Bibi's Fans einen klaren Favoriten: die bunten Haare. Doch auch ein komplett neuer Look würde einigen von ihnen gefallen. Braun hingegen finden die meisten wohl zu langweilig, denn diese Farbe besetzt momentan den letzten Platz. An Inspiration mangelt es Bibi keinesfalls, denn ihre treuen Fans posteten fleißig jede Menge Bilder, die ihr bei dieser Entscheidung weiter helfen sollen.