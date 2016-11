Fans machen sich Sorgen: Was ist los mit Bibi?

YouTuber-Sachen von Dagi Bee, Bibi & Co.









+ + Julians komische Nachrichten auf Snapchat + +

Bibis Beauty Palace Wiki: Alles zur YouTuberin Bibi



nb

war damals der Hashtag, den sich die Fans ausgedacht haben, um Bibi zu unterstützen. Und dieser Hashtag könnte ganz schnell wieder ins Leben gerufen werden, denn die YouTuberin hat erneut eine Familienangelegenheit zu klären. Das teilt sie ihren Fans auf Twitter und Snapchat mit.Erklärungen gibt es keine, doch ihre Fans unterstützen sie und versuchen ihr, Mut zu machen. Die Fans sind sich einig: Familie geht vor! Und Bibi soll sich so viel Zeit nehmen, wie sie benötigt. Auf solche Fans kann man echt nur stolz sein.Auf Snapchat postet sie noch einen, der darauf hindeuten könnte, dass jemand schwer krank in ihrer Familie ist. Aber das sind reine Spekulationen und wir hoffen, dass es ihr und ihrer Familie bald wieder besser geht!Erst postet er ein Bild mit seiner Schwester und danach kommen kryptische Screenshots, die auch noch sehr verschwommen sind. Ob seine Schwester wohl seinen Snapchat-Account übernommen hat? Allerdings machen dann die nachfolgenden Snaps keinen Sinn, schließlich hört sich das eher so an, als würde Bibi das sagen.Und dass die ganzen Snapsmit der Nachricht von Bibi auftauchen, ist schon komisch – man könnte fast vermuten, dass etwas vielleicht etwas mit Julians Familie ist oder explizit seiner Schwester zu tun hat. Aber vielleicht haben die Snaps auch gar nichts zu bedeuten.