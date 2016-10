Ist das Bibis Verlobungsring?

+ + Ist das Bibis Traumhochzeitskleid? + +

Im Moment sind Bibi und Julian inund genießen dort das tolle Wetter. Während sie natürlich per Snapchat ihre Fans an ihrer Reise teilhaben lassen, snappte Julian ohne Kommentar und ohne Zusammenhang einen. Könnte es sich dabei um einen Verlobungsring für Bibi handeln?Schön ist der Ring auf jeden Fall – doch ob Julian ihn gekauft hat oder ob es wirklich so ein symbolträchtiger Ring ist, bleibt Bibis und Julians Geheimnis. Denn dazu gesagt haben sie nichts mehr. Aber sollten sich die beiden verloben, würden sie das sicherlich mit ihren Fans zusammen feiern.Schon einmal gab es Gerüchte um einevon Bibi und Julian. Denn damals zeigte Bibi auf Snapchat ein Hochzeitskleid im Schaufenster. Ob sie sich so ihr Traumhochzeitskleid vorstellt? Sie und Julian sind nun wirklich schon lange zusammen und viele Fans wünschen sich sicherlich, dass sich die beiden auch mal verloben.Und jedes Mädchen träumt doch von einem tollenund hat sich vielleicht das eine oder andere schon mal angeschaut und gedacht:Und vielleicht war das bei Bibi gar nicht anders.