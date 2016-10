Bilou Duschschaum – Was passt zu deinem Lieblingsschaum?

ds

Durftet nach erfrischend fruchtiger Mandarine, gemischt mit süßer Vanille Eiscreme – yummy yummy! Die Gemütlichkeit der Schlecht-Wetter-Tage holt uns ein und gibt einem das Bedürfnis, sich gemütlich einzumummeln. Egal ob Poncho, Wollmütze oder die Körpercreme nach einem Schaumbad.Duftet frisch und fruchtig nach süß-saftiger Wassermelone – der perfekte Summersplash… yeah! Egal welche Jahreszeit, Melone kann man eigentlich immer essen. So geht es zumindest uns von Mädchen.de, denn wir lieben die Farben rot und grün und das nicht nur auf dem Teller. Unser Highlight: der Nagellack von essie. Rote Fingernägel sind einfach total cool!Duftet nach frischgebackenem Donut und fruchtigem Erdbeerzuckerguss – einfach super lecker! Süßigkeiten schaden der Figur? Papperlapapp! Und alle, die behaupten, sie stehen nicht so auf Donuts, sollten diese super coolen Accessoires vom Gegenteil überzeugen. Oder wie wäre es mit T-Shirts für dich und deine beste Freundin? Ein Geschenk-Tipp, den man sich auf jeden Fall merken kann...Duftet nach zarter Kirschblüte und mildem Frühlingswind… einfach zum Verlieben! Sonne, Blumen, die Farben Weiß und Zartrosa – was will man als Mädchen mehr? Auch wenn die Jahreszeit es vielleicht nicht zulässt, kannst du dennoch den Sommer zu dir holen. Rein in dein Sommerkleidchen, Blumen in die Haare und falls es zu regnen beginnt, hilft dir ein fröhlicher Regenschirm über die tristen Tage hinweg…Duftet nach feinem Vanillekuchen und zuckersüßen Konfettiregen – we loooove it! Egal in welcher Jahreszeit man sich gerade befindet, backen würde man am liebsten jeden Tag. Vor allem Cake Pops stehen ganz oben auf unserer Beliebtheitsliste. Kein Wunder, denn die kleinen Häppchen sind super für Mädelsabende, probier es doch mal aus!Duftet fruchtig-frisch nach prickelnder Beerenbrause mit einem Spritzer Zitrone. Very berrylicious! Fast keine Farbe ist stylischer als die der Beeren. Ganz egal ob als Kleidungsstück, wie die coole Satin-Bomberjacke, oder als Liquid-Lippenstift, der Farbe in dein Gesicht zaubert - wir finden pink super cool. Kleiner Tipp: Das Einwegglas mit dem Strohhalm ist perfekt für ein kühles Getränk im Sommer – so bleiben die Bienen fern!Duftet nach sonnengereiftem Pfirsich – exotisch fruchtig – wie ein warmer Sommerabend… einfach lovely! Nude, peach, … es gibt die verschiedensten Bezeichnungen für diese Farbe. Vor allem in der Modewelt ist sie gerade total angesagt. Und auch für Beautyliebhaber ist dieser Farbton ein Muss, denn er verleiht einem die nötige Natürlichkeit und Frische, die jedes Mädchen braucht.