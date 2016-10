Oben: Gestellt für einen Pressefotografen Unten: Privat mit einem Handy Welches Foto findet ihr besser ? 💗💗💗 Ein von Céline ✌🏼️ (@_celinedenefleh_) gepostetes Foto am 6. Okt 2016 um 15:25 Uhr

Plus-Size-Models: Die coolsten Bilder



kd

Celine ist unter den Top 10 – So richtig überrascht hat das niemanden, denn die 23 Jährige sieht aus wie ein Model und will ins Rampenlicht: Vor sechs Jahren hat sie ihr Glück auch schon bei DSDS (siehe Foto mit pinken Rock) versucht. Ihre Stimme hat nicht gereicht, schafft sie jetzt den Sprung mit ihrem Body?Doch was auffällt ist eine Narbe am rechten Schlüsselbein. Der-Zeitung hat sie nun verraten, woher die Narbe stammt.. Als das kleine Gerät implantiert wurde, entstand die Narbe., erklärt Celine im-Interview. Doch Celine lässt sich nicht unterkriegen und kämpft sich zurück ins Leben.Mittlerweile hat sich die Mannheimerin sogar mit ihrer Krankheit arrangiert:Celine geht es gut, trotzdem muss sie auf sich und ihren Körper achten – es gibt Tage, wo sie sich unglaublich fit fühlt und Tage, wo es ihr nicht gut geht. Daher muss sie auch immer beim Sport aufpassen, dass sie sich nicht überanstrengt.Die Showist eine Herausforderung, der sich Celine gerne stellen möchte: „Diese Plus-Size-Models haben es schon geschafft!