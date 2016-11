Wird Dagi auf Ibiza heiraten?

... hatten gerade ein super schönes Gespräch .. oh Gott 😍👰🏼💍 — DΛGI (@dagibee) November 8, 2016

Dagi Bee und Eugen: So verliebt sind sie!







+ + So war der Antrag in Paris + +

Ein Moment für die Ewigkeit! Eine Liebe für die Ewigkeit ✨ Danke @dagibee für alles ❤️ Ein von Eugen Kazakov 🎥🎬 (@eugenkazakov) gepostetes Foto am 23. Jun 2016 um 4:20 Uhr

nb

Eineund(auch der Bräutigam) – das ist Dagis Traum und erzählt sie in einem #ungeschminkt -Video von bebe Young Care. Gerade sind sie und Eugen auf Ibiza, um ein bisschen auszuspannen. Produktiv sind sie aber trotzdem sehr, wie sie immer wieder betonen! Nun scheint ein verräterischer Tweet auch zu zeigen, was die beiden auf Ibiza machen., twitterte die YouTuberin.Das Braut-Smiley und das Ring-Emoji sind schon sehr vielsagend. Auch ihre Fans spekulieren schon:undDie Fans nehmen es gelassen. Und wir glauben nicht, dass die beiden schon geheiratet haben – außer es war sehr spontan. ;-) Schließlich ist die Vorbereitung für so eine Hochzeit schon immens. Aber wer weiß, vielleicht werden wir bald erfahren, was die beiden auf Ibiza noch so gemacht haben, außer zu entspannen…Wusstest du, dass Eugen sogar Dagis Eltern um den Segen vorher gebeten hat? So süß! In Paris ist Eugen auf die Knie gegangen und hat um die Hand von Dagi angehalten.