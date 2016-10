Dagi Bee oder Bibi: Wer hat das bessere Halloween-Make-up

Ich würde Dagi nehmen, aberich habe schon was anderes vor.

Ich finde beide nicht gut. Solche Sugar Skull Sachen sind übel langweilig. Aber da ist dann Dagis doch besser als Bibis, zwar langweilig, aber dafür hübsch gemacht. Bibis ist extrem schlecht gemacht und sieht einfach nur hingematscht und fake aus, dazu halt NULL gruselig eben einfach weil es so schlecht gemacht ist. Normal stehe ich also eher auf solche richtig üblen Sachen, in dem Fall hat Dagi aber das bessere gemacht.