Dagi über Bibi: Ist Bibi eine Lügnerin?

+ + 05.09.2016: Twitter-Talk + +



Hey @BibisBeauty , muss ein Missverständnis sein - hab meine Kamera hier .. Aber Danke (: — DΛGI (@dagibee) 4. September 2016

+ + Dagi hat ein Bild von Bibi geliket + +



+ + Sami Slimani äußert sich zum Streit + +

Ein von S A M I S L I M A N I (@samislimani) gepostetes Foto am 5. Jul 2016 um 6:56 Uhr

+ + Das sagt Dagi zum Streit mit Bibi + +

Bibis Beauty Palace Wiki: Alles zur YouTuberin Bibi



+ + 08.06.2016: Dagi schießt erneut gegen Bibi + +



+ + Dagi diss im eigenen Video Bibi + +

+ + Der Streit beim Webstar-Preis von Twitter + +

#TwitterstarLiont - alleine aus dem Grund weil er einer der ehrlichsten & herzlichsten Menschen ist. — DΛGI (@dagibee) February 17, 2016

Habt ihr Bock auf ein spontanes

Call-me-Julian ?



JA = RETWEET 😏#twitterstarBibi — Julian (@julienco_) February 17, 2016

Retweetet diesen tweet & ich rufe euch an 😏😂📞 #twitterstarLiont ⬅️🔁 #ichhabezwarnichteurenummernaberichrufeeuchan — Eugen Kazakov (@eugenkazakov) February 17, 2016

Merkt Ihr oder ?

Es ist zwar irgendwo ein "Wettbewerb", aber zu bestechen & zu erpressen - schöner Gewinn ist das dann 🙄 — DΛGI (@dagibee) February 17, 2016

12€ Umarmung ? Das wars ..

Jetzt nur noch 10,99 , wenn Ihr #TwitterstarLiont RETWEETET , POSTET , AN EURE WAND MALT & EUER KIND SO NENNT! — DΛGI (@dagibee) February 17, 2016

" hey postet alle #TwitterstarLiont und ich heirate euch 😍❤️🙈 "



Können wir es schaffen, dass dieser Tweet 2109 Retweets hat ? 💕💞💓💙💚💛💗💖💘💝💞💚 — DΛGI (@dagibee) February 17, 2016





+ + Es gab schon früher Streit zwischen Bibi und Dagi + +

YouTuber-Sachen von Dagi Bee, Bibi & Co.





nb

Unterkönnt ihr weiter unten nochmal nachlesen, um welchen Tweet es genau ging. Kurz zusammengefasst: Dagi hatte angeblich ihre Kamera im Hotelzimmer vergessen und Bibi wurde angerufen, ob sie sie ihr nicht mitnehmen könnte. In einem neuen Video von Dagi beantwortet sie Fragen und bekommt unter anderem auch diese gestellt:Einige Fans sind enttäuscht, da Dagi ihr Video sogargenannt hat, obwohl sie keine wirkliche Antwort darauf gibt. Eine Userin schreibt unter dem Video:Und auch andere Fans regen sich unter dem Video auf.Die beiden YouTuberinnen waren am Wochenende auf derin Berlin und scheinen sich dort auch ganz gut verstanden zu haben. Später schrieb Bibi an Dagi über Twitter:Später antwortete Dagi auch auf den Tweet:Hört sich doch so an, als wäre der Streit zwischen den beiden vorbei, oder? Eine Frage stellen sich die Fans allerdings: Hat Dagi Bibi bei WhatsApp blockiert, oder warum schreibt sie ihr über Twitter? Will Bibi in aller Öffentlichkeit zeigen, dass sie sich wieder mit Dagi versteht?Jetzt hat Dagi auf GLOW gegenüber Celepedia.de verraten:Huch, das sind ja ganz neue Töne! Dass sich die beiden gestritten haben, gibt Dagi zu - doch sagt außerdem:Davon haben die Fans im Moment allerdings nicht wirklich was gesehen.Eine Userin twitterte einen Screenshot, indem man sehen kann, dass Dagi ein Bild von Bibi geliket hat. Natürlich sind die Fans gleich Feuer und Flamme! Unter dem Hashtagfeiern sie die neue alte Freundschaft der beiden. Ob der Screenshot wirklich kein Fake ist und Dagi sich mit Bibi wieder vertragen hat? Wir würden es den beiden ja wünschen!Gegenüber Promiflash.de verurteiltden Zoff zwischen Bibi und Dagi:Sami ist einfach nur genervt von dem Beef zwischen den beiden.Gegenüber Celepedia.de erklärt Dagi, wie es überhaupt zum Beef zwischen den beiden kam. Denn damals hat Bibi sie angeschrieben, ob sie denn nicht mal ein Video zusammen machen könnten. Dagi selbst hatte schon fast 100.000 Abos, während Bibi erst bei 50 oder 100 war., erzählt sie.Für Dagi geht es dabei vor allem um. Schließlich hat sie Bibis Karriere erst ins Rollen gebracht, so die YouTuberin weiter. Erst durch sie haben viele Leute von Bibi erfahren! Dagi selbst betont immer wieder, dass Timo ihr damals zu YouTube verholfen hat, denn sie tauchte das erste Mal in einem seiner Videos auf sagt Dagi abschließend.twitterte Bibi, dass sie ihr lange verschollenes iPad in der Bettritze wiedergefunden hat:Dass das für einige Lacher sorgte und sogar einen eigenen Hashtag (#iBibi), war fast abzusehen - kannst du hier nachlesen: Fieser Shitstorm wegen Bibis iPad Jetzt wurde Dagi in einemmit Unicorn TV gefragt, was man denn in ihrer Bettritze als letztes gefunden hat. Dagis Antwort:Na, wenn das nicht mal direkt auf Bibi abgezielt hat...Ab ca.kannst du dir die Frage plus Antwort anhören!Der Clip, um den es geht, heißt. Und wie der Titel schon verrät, sagt Dagi in dem Video Sätze, die man eben von ihr niemals hören würde. Ab circa 1:40 sagt sie: "Ich finde es total bescheuert seine Community 'Bienchen' oder 'Bees' zu nennen. Also 'Daginators' wäre doch viel cooler." Und die Kommentare unter dem Video sagen gleich, dass das nur eine Anspielung auf Bibi sei. Warum? Weil Bibi ihre Fansnennt.Was geht denn hier ab? Zwischen Dagi Bee und Bibis Beauty Palace scheint sich ein Streit anzubahnen – und das alles nur wegen dem Webstar-Preis von Twitter. Dabei gehen nämlich 20 YouTuber ins Rennen und man kann über Twitter abstimmen, wer gewinnen soll – Dagi und Bibi sind natürlich dabei. Alles zur ihrem Tweef liest du hier! Übrigens: Die Abstimmung ist vorbei! Bibi hat gewonnen: Bibi ist Twitterstar 2016 Um für deinen Liebling zu voten, musst du einfach nur den Hashtag #Twitterstar plus den Namen des YouTubers verwenden. Abstimmen darf man so oft, wie man will! Über die Seitekann man auch direkt seinen Liebling anklicken. Im Moment liegtknapp in Führung vor. Soweit, so einleuchtend.Alles fing damit an, dass, obwohl sie auch auf der Liste ist, für ihren Ex-Freund Liont abstimmte:Gut, für sich selbst abzustimmen wäre ja auch ein bisschen egoistisch und macht sich nicht so gut.Um die Werbetrommel fürzu rühren, kam ihr Freunddann auf die glorreiche Idee, seinen Fans zu versprechen, er würde sie anrufen, wenn sie folgenden Tweet retweeten würden:Je öfter dasim Netzwerk auftaucht, desto höher sind die Chancen für die YouTuberin zu gewinnen! Eugen und Dagi hingegen finden die Tour ziemlich mies undDagi schreibt:Doch das ist noch nicht alles – alsauf Twitter schreibt:Auch das konntenicht stehen lassen und twitterte darauf diese beiden Posts:Zu allem Überfluss mischte sich nun auch nochin den Tweef ein und twitterte, dass alle sich mal abregen sollen:Hach, wenn es doch nur so einfach wäre…Da ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich Dagi und Bibi in die Haare kriegen. Dagis Freund Eugen postete vor kurzem das alte Video von, indem siegibt: Bibi gibt Tipps, um einen Seitensprung zu verheimlichen . Kurz darauf löschte er den Tweet allerdings und schrieb:Davor gab es auch schon kleine Sticheleien zwischen den beiden.erwähnte schon öfter, dassviel unbekannter war, als die beiden anfingen, Videos zu drehen. Auf einen Tweet von Bibi, in dem sie schrieb:retweete Dagi den Post mit– und zog sich damit den Hass der Fans von Bibi auf sich. Die sind der Meinung, dass Bibi den Erfolg vor allem ihr selbst zu verdanken hat.Weitere kleine Seitenhiebe waren auch, als Dagi tweete:Und auch Dagis Post mit dem Hashtaghat Eugen mitretweetet.Dagi und Bibi scheinen ja wirklich nicht mehr gut aufeinander zu sprechen sein!