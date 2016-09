Darum will Miley Cyrus nie wieder auf einen roten Teppich

Foto links: So sah Miley Cyrus letzter Red-Carpet-Auftritt aus! (Foto: Getty Images)

Und aus diesem Grund ist Miley nicht bei Snapchat



Miley Cyrus Outfits von früher bis heute





jv

We love Miley! Denn die Sängerin und Schauspielerin ist einfach so erfrischend anders als die meisten ihrer Hollywood-Kollegen. Jetzt verriet sie, warum sie sich nie wieder auf einen roten Teppich stellen wird. Gegenüber der US-ELLE erzählte sie:Außerdem wurde Miley noch gefragt, ob sie beiist. Ihre Antwort?Wie schade, denn schon Mileys Instagram-Account ist bunt und spannend (manchmal auch ein bisschen ekelig, wie z. B. Miley und das Achselhaar-Waxing oder Mileys Instagram-Kunst mit offener Wunde ) und nicht so glatt-gebügelt wie die meisten Profile der Stars und Blogger.Auch einen anderen Hype macht sie nicht mit. Miley erzählt:Wir finden es sehr süß, dass sie gleich noch Liam Hemsworth in ihre Geschichte einbezogen hat. Das zeigt, wie offen sie mittlerweile mit ihrem Beziehungs-Comeback umgeht.