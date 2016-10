Das hält Dagi von Sexting

< old one > #iwokeuplikethis Ein von Dagi Bee (@dagibee) gepostetes Foto am 15. Aug 2016 um 9:19 Uhr

7 Gründe, warum er mit dir Schluss macht



Viele junge Mädchen haben diesen Satz schon oft gehört, egal ob per Video-Chat oder via SMS. Und meistens sind sie so verknallt, dass sie sich über diekeine Gedanken machen und kurzer Hand dieser Aufforderung nach gehen.Meistens trifft das auch zu, in manchen Fällen jedoch- spätestens, wenn man sich im Streit getrennt hat und er sich keine Gedanken darüber macht,. Doch dann ist es zu spät, denn: einmal im Internet, immer im Internet! Eine derartige Situation hat aucherlebt. In einem Interview miterzählt sie:Mit Cybermobbing ist nicht zu spaßen. Das Herausgeben von privaten Fotos und Videos ist nur die Spitze des Eisbergs. Los geht es bereits bei Hass-Kommentaren und diese kann nun wirklich jeder anonym im Internet von sich geben. Die Social Media Plattform Instagram hat bereits versucht, dagegen vorzugehen und. Doch diese Einstellung verhindert keine bösen Worte. In ihrem Interview wurdezu diesem Thema befragt, denn auch sie hat mehr als genug Hater.Leider hatund welche Auswirkungen es auf die Betroffenen hat, dazu macht sich selten jemand Gedanken. Auf die Frage, ob ihr die fiesen Bemerkungen nahe gehen, meint sie nur:Eine verständliche Reaktion!Man sollte sich somit genau überlegen, wie viel man von sich auf Fotos und in Videos von sich preisgibt. Am besten wartet man auf den Moment, wenn man mit seinem Freund alleine zu Hause ist, um ihm ein Bild in Unterwäsche zu zeigen. Reale Bilder sind schließlich auch für die Jungs viel aufregender, als ein Foto auf einem Bildschirm. Und so ist man sicher vor irgendwelchen ungewollten Internetauftritten in ferner Zukunft.