Das waren die Highlights der AMAs 2016

+ + Selena Gomez Comeback nach Klinikaufenthalt + +

Congrats, @selenagomez! 🎉 Here she is with a sweet message when accepting the #AMAs for Favorite Female Artist- Pop/Rock! pic.twitter.com/JCeE9IijDU — AMAs (@AMAs) 21. November 2016

+ + Ariana Grande ist Sängerin des Jahres + +

+ + Kylie Jenner kommt nicht zu den AMAs + +

For those asking.. I was planning on going to AMA this year but Bambi went into labor 😩 so I'm here taking care of puppies — Kylie Jenner (@KylieJenner) 21. November 2016

Was für eine Nacht voller Glamour, Musik, Preise und Tränen. Bereits zumvergangene Nacht in L.A. statt und jeden, der dieses Spektakel verfolgt hat, haben einige Überraschungen erwartet. Der ganze Abend wurde vonmoderiert, die in den Pausen zwischen den Auftritten und Preisverleihungen eine grandiose Show boten.Auf diesen Moment haben einige Fans gewartet. Nach ihrem langen Aufenthalt in einer Rehaklinik, ist dieendlich wieder zurück. Ende August brach sie ihre laufende Tour ab und wies sich in eine Klinik ein.Doch nachdem sie für die Kategorieden Preis abräumte und in ihrem traumhaften roten Prada-Kleid auf die Bühne stieg, waren plötzlich alle im Raum ganz still. Denn mit ihrer Rede rührte Sel alle Anwesenden, wie z.B.Wer hätte das gedacht.räumte den Preis für denab, die Königskategorie der AMAs. Sie stieß somitaus dem Rennen.übertraf die Performance der VMAs von Ende August und sorgte dafür, dass kein Zuschauer mehr ruhig dasitzen konnte. Auf der Bühne konnte die Sängerin ihr Glück über diese Auszeichnung kaum fassen und ließ einen lauten Schrei los. Wirklich sehr sympathisch!Eigentlich könnte man sich denken, dasssich einennicht nehmen lässt. Doch dem war so, denn sie ist ab jetzt Mami von zwei kleinen Welpen. Viaschrieb sie eine Entschuldigung an ihre Fans:und haben zwei kleine Babys bekommen. Der Reality-Star wird wohl Beide behalten, aber Namen hat sie bis jetzt noch nicht, twittert sie. Glückwunsch, Kylie!