Deswegen sollte man keine Kalorien zählen!

Perfekter Körper: 18 Länder, 18 Meinungen



Gesund abnehmen: Die besten Tipps!





+ + Sie isst nun 1.800 Kalorien + +

Schönheitsideale: Krankes Körperbild



nb

ist Fitnessbloggerin und hat früher penibel darauf geachtet, wie viele Kalorien sie zu sich nimmt:am Tag waren ihr Maximum. Vor allem Kohlenhydrate waren auf maximal 10 Prozent reduziert! Doch genau dieses zu wenige Essen, das sie zu sich nahm, ruinierte ihren Stoffwechsel.Ihr Stoffwechsel und ihr Körper waren daran gewöhnt, dass sie nur so wenige Kalorien zu sich nimmt. Um alle Leistungen oben zu halten, hat sich der Körper auf die Menge eingestellt und so viel wie nur irgendwie möglich aus diesen 800 Kalorien geholt. Ihr Stoffwechsel lief auf Sparflamme und ihr eigentliches Ziel, dass sie dadurch abnimmt, hat sie nicht erreicht.Deswegen ging sie zu einer Ernährungsberaterin, die ihre geringe Kalorienaufnahme aufaufstockte. Und obwohl sie 1.000 Kalorien mehr zu sich nahm, nahm sie aber nicht zu, sondern sieht sogar schlanker aus! Ein aktuelleres Bild zeigt, dass ihr Gewicht gleich geblieben ist – sie sich aber mit ihrem „neueren“ Körper deutlich wohler fühlt. Denn auch die Zahl auf der Waage muss überhaupt nichts darüber aussagen, wie schlank man aussieht.Natürlich muss man dazu sagen, dass Madalin auch jede Menge Sport treibt, um so fit zu bleiben.Und solange man normal isst und vielleicht auch noch ein bisschen Sport macht, ist es auch vollkommen egal, wie viele Kalorien man zu sich nimmt oder was die Waage einem sagt. :-) Also auf zu ein paar Süßkartoffel-Pommes!