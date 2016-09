Diese Beauty-Vloggerin hat keine Hände!

Models: Ungewöhnliche Schönheiten



Kaitlyn ist nicht wie andere Beauty-Vloggerinnen – der jungen Frau wurden aufgrund einerbeide Arme und Beine amputiert. Im Februar 2013 wäre Kaitlyn fast an der gefährlichen Hirnhautentzündung gestorben. Die Infektion ließ ihr Blut gerinnen, so dass ihre Gliedmaßen nicht mehr ausreichend versorgt wurden. Damit Kaitlyn überleben konnte, mussten die Ärzte ihre Beine und Arme amputieren., sagt Kaitlyn in ihrem ersten Video.Und sie kann es echt verdammt gut. Doch nicht nur ihre Skills, sondern vor allem ihre super positive Ausstrahlung fesseln einen vor den Videos.