Dieser Kettenbrief versetzt Schüler in Angst und Schrecken

Diese Nachricht ist für die Schüler in Oberhausen zum schlimmsten Albtraum geworden, denn ihnen wird mit einem Brief gedroht, dass, sollten sie ihn nicht innerhalb von, entweder sie oder ihre Mutter ermordet werden - von einem 9-jährigen Nico. Der Kettenbrief wird in Form einer Sprachnachricht verschickt und von einer weiblichen Computerstimme gesprochen. Ganz schön scary! Vor allem, weil sie den Text ohne jegliche Emotion runter rattert, als wäre es das normalste auf der Welt, solche Drohungen auszusprechen.Nachdem verängstigte Kinder damit zu ihren Eltern gingen, meldeten sie es sofort der Polizei. Die versuchen jetzt, den Urheber dieser Schreckensnachricht zu ermitteln, um dem eine Ende zu setzen. Außerdem raten sie, diese Nachricht zu ignorieren und sofort von dem Handy zu löschen, es handele sich wohl oder übel "nur" um einen schlechten Scherz.Nicht lustig!Und das ist nicht der einzige. Denn momentan erfährt man jeden Tag von einem weiteren Kettennachricht. Zum Beispiel wird in einem darauf hingewiesen, dass WhatsApp jetzt mit Facebook zusammenarbeitet und kostenpflichtig wird, sollte man diese Nachricht nicht an seine komplette Kontaktliste weiterleiten. Eigentlich ist dieser Brief schon ziemlich glaubwürdig, hätten sie sich nicht komplett verhudelt und als CEO von WhatsApp einen ganz anderen Namen angegeben - anstatt Jan Koum heißt er laut ihnen nämlich neuerdings Jim Balsamico. Ganz schön blöd!Und auch die Nachricht, in dem vorgewarnt wird, ist der totale Fake! Denn darin wird geschrieben, man solle auf keinen Fall ihre Nummer speichern, da man ansonsten einen Virus auf seinem Handy installiert. Man sollte aber wissen, dass mit dem Speichern eines Kontaktes null-Komma-nichts mit seinem Mobiltelefon passiert. Es kann nur problematisch werden, wenn du etwas aus dem Internet herunterlädst und installierst.Wovor man wirklich Acht geben sollte, sind bösartige Trojaner fürs Handy. Einer, der gerade viele in seine Falle lockt, ist die App, auch bekannt als WhatsApp Elegant Gold. Denn dabei handelt es sich um eine Fake-Version von WhatsApp, die an etliche User weitergeleitet wird. In dieser Nachricht wird mit neuen Funktionen wie Video-Chats und eine größere Emoji-Auswahl gelockt. Wer sich jedoch diese App herunterlädt, hat einen fetten Virus auf seinem Handy. Es gibt nur ein WhatsApp und keine Premium-Versionen.Ein weiter Virus in Form einer Android-App ist der. Diese Art von Trojanern ist allerdings neu, denn der Virus wird nicht gleich beim Installieren aktiviert, sondern wartet den Moment ab, bis man einen weiteren Kauf aus dem Google Play-Store tätigt. In diesem Moment zieht sich die Software alle Passwörter, um noch weitere kostenpflichtige Apps unbemerkt auf dein Handy zu laden.