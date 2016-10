Dschungelcamp 2017: "Honey" ist dabei!

Die 13 peinlichsten Momente im GNTM 2016 Finale





Oh weh, da kann man sich jetzt schon ausmalen, wer mit Sicherheit häufig in Kakerlaken duschen, oder Känguru-Hoden futtern muss: Honey! Dennhat sich nicht gerade nur beliebt gemacht, als er seiner Ex-Freundin und Germanys Next Topmodel Kim Hnizdo versucht hat, Tipps fürs Modeling zu geben und vor laufender Kamera ihren, von Heidi verpassten, Kurzhaarschnitt disste Nichts desto trotz ist Honey der einzige Boyfriend aus GNTM, der es so weit in die Öffentlichkeit gebracht hat und so viel Sendezeit einstreichen konnte.. Man wusste nur nicht so genau: Wird er der neue Bachelor, oder zieht es ihn doch eher in den Dschungel? (Beziehungsweise: Sehen ihn die Show-Macher eher in Seidenlaken einer Luxusvilla, oder auf einer Isomatte in der australischen Wildnis.)Wir freuen uns auf jeden Fall auf seine Sprüche! Und auch die anderen Kandidatinnen, von denen man schon weiß, haben es in sich. Neben ihm im Base-Camp werden nämlich auchund Nackt-LuderPlatz nehmen.Hand aufs Herz: Ist der Dschungel witzig oder doof?