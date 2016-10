Fiese Figur-Kritik: Elena Carrière als Plus-Size betitelt

Also, klar, es ist sehr abartig, wie das Schönheitsideal heutzutage von ausgemagerten und ultradünnen Bodys als Vorstellung geprägt ist. Dennoch sprangen mir einige Nachteile von Elenas und Kims Körper direkt heraus. Es ist einfach so, dass man für eine Modelkarriere die Erwartungen erfüllen muss, selbst wenn sie, wie so oft, zu hoch und unrealistisch ausfallen. Ich schäme mich selbst, wenn ich es zugeben muss, dass mir die Kurven auch aufgefallen sind, und es ist natürlich nicht ok, so große Erwartungen zu haben, aber so ist es im Modelleben: hart und unrealistisch.