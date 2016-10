So kann jeder auf dein Handy zugreifen!

Handy-Knigge: Do's und Dont's beim Smartphone



ds

Du hast gedacht, dein Handy ist vor anderen Leuten sicher, sobald du es mit einem Code gespeichert hast? Bis jetzt war das auch so, doch nun können auch Zweite auf dein iPhone zugreifen, etwas witziges auf Facebook posten oder einfach nur wirre Nachrichten verschicken - und das alles nur mit Hilfe von Siri. Denn die Zeiten sind vorbei, in denen man den Home-Button gedrückt halten musste, um Siri einen Befehl zu geben. Ab jetzt reicht es aus, dass dein Handy am Ladekabel angeschlossen ist oder sogar Strom über eine Powerbank bekommt. Kein Wunder, dass dieser neue Funktion nur so zum Pranken einlädt. Die Teenies stürzen sich nur so darauf, dem Handy ihrer Freundin lustige Befehle zu geben.Somit ist Vorsicht geboten. Jeder, der auf diese Aktionen keine Lust hat, kann ganz einfach die Siri-Funktion bei seinen Einstellungen ändern. So geht's:>>>>