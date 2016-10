+ + Baking oder Microwaving? + +

Wie glätte ich meine Haare richtig?

Mit einem Glätteisen kann man sich die Haare , ganz gleich ob kurz oder lang, glätten.Stellt man das Glätteisen lieber sehr hoch oder ist es sinnvoller, sich mehr Zeit zu lassen? Bekannterweise ist Hitze der Feind von Haaren und macht sie spröde und porös, weshalb man darauf achten sollte, das Eisen nicht zu heiß zu stellen. Viele machen den Fehler zu denken, dass es schonender ist, ihre Haare einer hohen Hitze - dafür aber nur für eine kurze Zeit - auszusetzen. Das sogenannte. Jedoch zerstört diese Art nur die Haarstruktur. Die perfekte Temperatur liegt bei ca. 180 Grad - gute Glätteisen sollten eine Temperatur-Anzeige haben. So kann man auch mehrere Male über die Haare fahren.und ist am wenigsten strapazierend. Dennoch sollte man nicht auf den Hitzeschutz verzichten.Für kurzes Haar gibt es spezielle Haarglätter. Das Glätten der Haare kann man selbst vornehmen oder bei einem Friseur machen lassen. Glätteisen bestehen meistens aus zwei Keramikplatten, die gleichmäßig erhitzt werden, wodurch das Glätten der Haare am besten möglich ist. Die Haare werden beim Glätten zwischen diese Keramikplatten gelegt und von oben nach unten in einigen Sekunden durchgezogen. Es bleibt einem selbst überlassen, an welcher Stelle man das Glätteisen ansetzt. So kann man die Haare vom Ansatz an in Form bringen, oder auch von der Mitte der Haarlänge.Wer soll da noch durchschauen und vor allem entscheiden? Es gibt Glätteisen-Variationen wie Sand am Meer: Von der Beschichtung der Platten (Aluminium, Gold, Keramik) bis hin zum Preis (von 20 bis über 200 Euro) verwirren viele Details. Worauf es wirklich ankommt? Hier kommen unsere Tipps:Nicht immer sind die teuersten Haarglätter die besten. Aber es sollte auch nicht ein Billigteil für 15 Euro sein. Eine mittlere Preisspanne von 40-80 Euro ist vollkommen okay, da hier auch die Verarbeitung (zum Beispiel ein robustes Gehäuse) stimmt. Schließlich willst du dein Glätteisen lange benutzen!Am besten wählst du ein Glätteisen mit Keramik beschichteten Platten. Keramik sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und damit ein super Ergebnis. Auch zu empfehlen sind Keramik-Turmalin- und Titanium-Keramik-Beschichtungen. Turmalin stoppt die statische Aufladung der Haare (kein „Fliegen“ mehr), Titanium bewirkt, dass die Platten ultraglatt sind und das Glätten schonender für die Haare ist.Das Glätteisen sollte auf jeden Fall mehrere Temperaturstufen haben, die Platten sollten sich leicht schließen lassen. Außerdem solltest du auf die Breite der Platten achten: Je länger dein Haar, desto breiter die Platten des Haarglätters.Du hast noch nie ein Glätteisen verwendet? Keine Panik, so schwierig ist es nicht. Wir sagen dir, wie du in vier Schritten glatte schöne Haare bekommst:Schlappe 120 Grad müssen deine Haare während des Glättens verkraften. Deshalb ist ausreichender Schutz und Feuchtigkeit wichtig. Ob du ein Feuchtigkeits-Shampoo, Conditioner oder eine Haarkur verwendest, bleibt dabei dir überlassen. Hauptsache die Pflege stimmt!Ein Muss: Föhn deine Haare auf einer sehr kühlen Stufe vor. Die Haare sollten mindestens halbtrocken sein, bevor du ihnen mit dem Glätteisen zu Leibe rückst. Niemals Haare glätten, die erst handtuchtrocken sind, denn das nasse Haar ist viel empfindlicher und du schadest der HaarstrukturStell das Glätteisen auf die richtige Temperatur ein. Wenn du dir nicht sicher bist, fang lieber mit der geringsten Stufe an. Heißer stellen kannst du es im Zweifel auch noch später.Nach ca. einer Minute hat das Glätteisen die gewünschte Temperatur erreicht und du kannst loslegen. Nimm eine Haarsträhne, sprüh sie mit Hitzschutz-Spray ein und setz das Glätteisen am Haaransatz an. Dann klappst du das Glätteisen zu und ziehst die Strähne gleichmäßig durch die zwei Platten bis zu den Haarspitzen. Bleib dabei nie zu lange auf einer Stelle der Strähne. Wiederhol die Prozedur Strähne für Strähne – je nach Länge deiner Haare und Übung hast du nach ca. 20-50 Minuten super-glatte glänzende Haare!Hast du gewusst, dass man mit einem Glätteisen auch Locken machen kann? Wie das geht, kannst du hier im Video sehen: Glätteisen-Tipps vonStylist Thorsten.Last but not least: Hier gibt's jede Menge coole Produkte zum Haare glätten : So kriegst du deine Haare sanft und sicher glatt!Was die anderen Userinnen für Erfahrungen mit Glätteisen gemacht haben? Lies es im Haar-Forum nach: Alles rund ums Glätteisen. Außerdem: Wir haben die Naturtricks, mit denen du glänzend schöne Haare bekommst!