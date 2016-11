Elena Carrière: Das ist ihr neuer Freund

Ein von G-K. (@gabrielkane) gepostetes Foto am 23. Okt 2016 um 8:05 Uhr

So Leute , heute ist es offiziell : Alex und ich sind schon seit längerer Zeit getrennt ✌ Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, haben wir nicht mehr all zu gut harmoniert 😎 Wo sind #allthesingleladies unter euch ? #freelikeabird #nohoney Ein von ~ Kim Laura Hnizdo ~ (@kimlaurahnizdo) gepostetes Foto am 27. Apr 2016 um 1:15 Uhr



lh / nb

Auf derin Paris machte es Elena offiziell und zeigte sich mit ihrem neuen Freund: dem 21-jährigen, Sohn des dreifachen Oscar-Preisträgers Daniel Day-Lewis. Und die beiden wirken wirklich glücklich miteinander! Auch auf dem Instagram-Account von Gabriel-Kane kann man einige süße Bilder der beiden sehen.Gegenübersagte Sam:Oh je, der Arme! Ohne Erklärung und dann noch per WhatsApp - das geht echt gar nicht.Sam weiß zumindest nicht, ob die Sendung der Trennungsgrund ist:Auch zum Techtelmechtel mit Kim hat seine Sam so seine Meinung und sagt im Interview:- wir hoffen, dass er bald über die Trennung hinwegkommt und sich wieder neu verlieben kann.Zumindest bei Kim ist das nicht die ganze Wahrheit. Denn vielen Zuschauern war „“ schon die komplette GNTM-Staffel extrem unsympathisch durch sein Verhalten gegenüber seiner Freundin, jetzt ging ihr sein Getue wohl endlich selbst. Denn obwohl GNTM eigentlichsein sollte, hat sich „Honey“ ständig vor die Kamera gedrängt und seiner Freundin die Show gestohlen.Auchschienen sehr glücklich mit ihren Boyfriends zu sein, doch scheinbar hielt das Glück nach GNTM nicht lange an. Denn laut bild.de soll sich Elena von Fgetrennt haben. Vor allem für Jasmin muss die Trennung ziemlich hart sein. Denn diehatte sich den Namen ihres Lovers– und kann sich jetzt nach einem schönen Cover-Up umsehen. Jetzt meldete sich die Model-Anwärterin zu ihrem Tattoo zu Wort: