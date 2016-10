GNTM Casting 2017: Bilder der Bewerberinnen



+++Sitzt Kim Hnizdo in der GNTM-Jury?+++



Gestern haben wir beim Casting in Frankfurt schon viele tolle Mädchen für Staffel 12 gefunden ! Mega strange das Casting mal aus der anderen Sicht zu erleben. Ich weiß noch genau , wie ich vor einem Jahr selbst da saß 😳 Ich bin so gespannt auf die nächste Staffel 😍 #gntm2017 #gntm

Diesen Monat wird viel passieren, seid gespannt und lasst euch überraschen 🙌🏻 #welovetoentertainyou

Céline

Malena

Tabea

Alix

Luisa-Sophie

Anastasia

In die High Heels , fertig , los ! ...😃..... #ichbingntm2017

Soviel ist schon mal sicher: Bei GNTM 2017 wird es wieder zwei konkurrierende Teams geben, denn die Jury besteht wieder ausUnd der freut sich schon auf die neuen Mädchen und Challenges:In der letzten Staffel hat er mit Germanys Next Topmodel Kim Hnizdo ja schon den richtigen Riecher bewiesen. Kim ist nämlich nicht nur als erfolgreiches Model unterwegs - sogar für einen Platz in der Jury war sie im Gespräch...Drei Castings sind nun schon rum und die ersten Kandidatinnen fürstehen fest. Und mitten im Frankfurter Getümmel befand sich am 28. Augustund postete auf ihrem Instagram Account Fotos, die vor allem eine Frage aufwerfen: Wird sie während der 12. Staffel nebenin der Jury Platz nehmen? Denn zuerst kam ein Gruppenbild, zu dem sie schrieb:und zwei Tage später folgte ein Selfie, auf dem sie das ProSieben-Herz mit demhoch hielt. Ihr Kommentar zu dem Foto:Damit wäre sie die erste GNTM-Siegerin, die jemals auf einem der Stühle Platz nehmen durfte. Nicht schlecht, würden wir mal sagen! Wir sind auf jeden Fall gespannt und hoffen, dass wir nicht bis zum Beginn der Staffel warten müssen, um endlich zu erfahren, wer 2017 in der Jury sein wird.Schon vergangene Staffel konnten sich die Bewerberinnen über einen Hashtag via Instagram für die Castings zu GNTM bewerben. Und auch dieses Jahr ist dies wieder möglich. Untergingen jetzt einige Fotos und Videos online und wir zeigen euch, wer unserer Meinung nach bis jetzt am meisten Potential hat.Am 26. August 2016 starten die Castings für die. Wer dieses Mal nebenauf den Jury-Stühlen sitzt und ob es in dieser Sendung erneut ein Battle zwischen den beiden Juroren geben wird, ist noch ein Geheimnis. Dennoch steht fest, dass wir uns auch dieses Jahr auf einen spannenden Kampf zwischen den Teilnehmerinnen freuen können.In ihrem kurzen Video rief die Model-Mama ihre potentiellen Schützlinge mit Modeltalent dazu auf, sich unter dem Hashtagvia Instagram zu bewerben. Für alle, die den üblichen Bewerbungsweg gehen wollen, können ein Video bei ProSieben einreichen. Wichtig ist jedoch, dass ihr über 16 Jahre alt seid und alle Minderjährigen benötigen eine Einverständniserklärung der Eltern.Also Mädels: In die High Heels, fertig, los!(26.08.),(27.08.),(28.08.),(02.09.),(03.09.),(04.09.),(14./15.09.),(16.09.) und(17./18.09.).