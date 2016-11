Sind Lisa und Lena vergeben?

Ein von @lelinorway gepostetes Foto am 27. Okt 2016 um 14:06 Uhr

Fake!?❌ Ein von Lisa and Lena �Germany® (@lelibest_) gepostetes Foto am 20. Okt 2016 um 13:00 Uhr

+ + Er gab sich als ihr Freund aus + +

Mehr Follower auf Instagram: So geht’s



ds

Immer wieder tauchen Bilder auf, auf denen die Schwestern. Sie wirken sehr vertraut miteinander, teilweise bekommt. Kein Wunder also, dass sich einige Fans - vor allem die männlichen - fragen: Sind Lisa und Lena noch zu haben?Auch wenn diesich bisher über dieses Themahaben, bleibt eigentlich kein Zweifel daran, dasssind. Die meisten Fotos wurden gefaket oder zeigen einfach nur gute Freunde.Vor nicht so langer Zeit tauchte dereines 15 jährigen Jungen aus Stuttgart wie aus dem Nichts auf. Von diesem Moment an veröffentlicht er regelmäßig Bilder, auf denen er mit einerzu sehen ist, mit der er. Laut ihm handelt es sich dabei um. Teilweise sind es sogar Fotos, auf denen das Mädchen eine Zigarette in der Hand hält, was dieüberhaupt nicht gerne sehen. Auf keinem gemeinsamen Bild ist Lena jedoch zu 100% identifizierbar, da ihr Gesicht immer irgendwie bedeckt ist. Und auch die, auf denen man sie von vorne sieht, werden von den Fans als "Fake" bezeichnet. Mit diesen Fotos bekam er nach nur wenigen Wochen bereits überNach dem Aufstand der LeLi-Fans schrieb er:Das wollen die Fans jedoch nicht hören, denn der Shitstorm gegen ihn geht weiter. Die meisten Kommentare bezeichnen ihn als "kranken Fan" und Photoshop-Künstler und bitten ihn,Um dem ganzen Hass-Kommentaren zu entkommen, schaltete er sein Account auf privat.