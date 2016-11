Tommy Hilfiger fand Gigi zu dick!

Melden! Zitieren von cocoscandyshop 18.08.2016 - 11:48 Ich hab Gigi eigentlich nie auf Bildern gesehen, auf denen ihr ganzer Körper ist. Jetzt hab ich dieses Bild im Bikini hier von ihr gesehen und bin erstaunt. Ich dachte, sie ist viel dünner. Ihre Figur kommt ungefähr auf die von meiner Mutter und mir hin. Und das obere Bild, macht doch jetzt nicht so ein Drama, ihr Bauch ist schon dünn, aber vielleicht ist das einfach ne komische Perspektive oder ihr ging es vielleicht einfach nicht so gut. Mein Gott, sie ist auch nur ein Mensch. Und irgendwie find ich es nicht so gut, dass in letzter Zeit Plus Size Models so "in" sind. Und bitte, versteht mich jetzt nicht falsch, ich finde es schrecklich, wenn man magersüchtig ist. Ich hab eine Freundin, die zwar nicht magersüchtig, aber wirklich sehr dünn ist. Sie ist oft schwach. Aber in letzter Zeit steht z. B. unter Bildern von stark übergewichtigen Frauen sowas wie: "endlich kein Magerwahn mehr" oder "fühlt euch wohl,so wie ihr seit. Und ich finde es gut, dass diese Frauen sich nicht mehr für ihr Aussehen schämen. Aber Leute ganz im Ernst: Ist es gesund, 120 kg zu wiegen ?! Wieso muss es immer das Extreme sein? Entweder 40 kg bei einer Größe von 1,70cm oder 120kg wiegen? Wieso können nicht normalgewichtige Frauen mal "in" sein. Und ich hab mich gerade richtig gefreut, dass Gigi eine gesunde Figur hat. Ich hoffe, dass es mehr Models wie sie geben wird.

bienchencool 17.08.2016 - 21:08 ich finde sie nicht zu dünn.was ist daran bitte mager ? also wirklich ...

Ilyana 17.08.2016 - 15:58 Zitat von superfantastic "Nein du laberst Scheiße" So ein erbärmlicher Versuch, deine Meinung zu verteidigen. Sind dir die Argumente ausgegangen? Zeigt mir nur, dass ich Recht habe ;D

Sophie200 17.08.2016 - 14:14 Soo end hässlich

superfantastic 17.08.2016 - 13:31 Zitat von Ilyana "Die "Rundungen" in dem Text ..." Nein du laberst Scheiße

Ilyana 29.07.2016 - 11:43 Zitat von superfantastic "Ich sehe weder Brüste, noch Hüften :D das ..." Die "Rundungen" in dem Text beziehen sich nicht auf das aktuelle Bild, sondern auf das, was man sonst immer auf Bildern von ihr gesehen hat, so wie auf dem zweiten Bild von ihr im Bikini. Was an diesem Körper nicht nach Frau aussehen soll, versteh ich einfach nicht, der ist vollkommen normal. Ich sag ja auch nicht, dass Figuren mit höherem Fettanteil nicht schön sind. Aber viele Frauen haben nunmal keine Mörder-möpse und dafür können sie nichts. Deshalb ist das, was du hier von dir gibst einfach nur ignorant und respektlos. Eine Frau ist eine FRAU und kein Kind, völlig egal, wie viel sie viel sie auf den Rippen hat oder wie groß ihre Brüste oder Hüften sind.

chrissu 29.07.2016 - 11:34 1. Um nach einem einzigen Foto, wo man nur den Bauch in einer schnellen Bewegung sieht, zu beurteilen ... naja, und diese dann so zu bewerten hinkt ein wenig. 2. Sie ist ein Model und galt eher als zu dick für die Branche, konnte sich aber trotzdem durchsetzen. 3. Dass sie Kurven hat, hat sie schon oft genug bewiesen. Viele verstehen unter Kurven mollig oder dick und da fehlt mir dann oft die Taille, die mitunter oft nicht mehr vorhanden ist. 4. Sie ist sportlich schlank und sieht gesund aus. 5. Solche Urteile aus der Ferne sind generell sehr fragwürdig. Also Daumen Hoch für Gigi Hadid.

superfantastic 28.07.2016 - 22:15 Zitat von Ilyana "Brüste und Hüften werden bekannterweise als Rundu..." Ich sehe weder Brüste, noch Hüften :D das ist die Figur einer 12 Jährigen und es ist schlimm, dass die Gesellschaft soetwas als schön deklariert.

Ilyana 28.07.2016 - 20:49 Zitat von superfantastic "Rundungen? :D wo sind da Rundungen" Brüste und Hüften werden bekannterweise als Rundungen angesehen... Ich sehe Brüste und ich sehe Hüften.

superfantastic 28.07.2016 - 18:53 Rundungen? :D wo sind da Rundungen

Schneegloeckchen 28.07.2016 - 16:53 Vielleicht liegt es auch einfach an der Haltung. Bei mir ist es ähnlich wie auf dem 1. Bild, und von 'zu dünn' bin ich wirklich weit genug entfernt.

Flowerbae 28.07.2016 - 16:44 Auf dem ersten Bild sieht's wirklich nicht schön aus... Aber die anderen beiden Bilder sind ganz okay, der Körper ist nicht sonderlich abgemagert sondern einfach wie alle anderen Models auch. Wenn ihr Körperbau so gebaut ist, dann ist es halt so und sie ist gesund, hackt doch nicht alle drauf herum, mein Gott.