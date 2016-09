Hailey Baldwin: Ist sie immer noch nicht über Justin hinweg?

Justin Bieber: Seine Frisuren im Laufe der Jahre



Als Hailey Baldwin vor einigen Wochen herausfand, dass Justin nun Sofia Richie datet, war das allein schon ein Schlag ins Gesicht für sie. Denn die Tochter von Schmuse-Sänger Lionel Richie, die gerade ihren 18. Geburtstag feierte, gehörte zum gemeinsamen Bekanntenkreis - eigentlich ein Tabu.Eine Quelle sagte gegenüber dem-Magazin, dass Freunde von Hailey glauben, Sofia habe Justin zu diesem Schritt gebracht. Erst schien die Trennung einigermaßen freundschaftlich abzulaufen. Doch dann hatte Hailey einewird der Insider zitiert.Scheint, als gäbe es doch böses Blut zwischen den beiden Ex-Partnern. Und jetzt postete Hailey auch noch dieses kryptische Bild auf Instagram: Eine Tasse, auf deren Bodenzu lesen ist. Ist das ein Appell an sie selbst, dass sie Justin endlich vergessen sollte?sagte Hailey Baldwin der amerikanischen Marie Claire. Und verrät dann, wie schwierig es war, mit einem Superstar wie Justin zusammen zu sein.Was war da denn los? In der März Ausgabe 2016 der GQ-Ausgabe war Justin Bieber nicht nur auf dem Cover zu sehen, sondern gab sich im Interview mit dem Männer-Magazin auch noch ziemlich offenherzig., sagte er über Hailey Baldwin. Das klingt erst mal nach einem heftigen Liebes-Geständnis.Hailey wurde auf einem Event darauf angesprochen und sagte gegenüber dem Sender E!:Und das haben wir dann auch getan. Als es zum Punkt "feste Beziehungen" kam, stellte Justin klar:Weiterhin erzählte er:Klingt also wirklich ganz schön kompliziert.Aber dass er sich vorstellen könnte, sie mal zu heiraten, ist ja schon eine krasse Aussage.Über Neujahr war Justin Bieber im Traumurlaub in der Karibik mit seiner Family - und seiner "guten Freundin" Hailey Baldwin, die anscheinend jetzt seine richtige Freundin ist. Denn die beiden teilten nicht nur sexy Kuschelbilder auf Instagram, sondern Justin höchstpersönlich ein super heißes Kuss-Foto. Auf dem Bild hält er Hailey in den Armen, sie umschlingt ihn und die beiden küssen sich leidenschaftlich.Vor nicht allzu langer Zeit schien seine Beziehung zu Selena Gomez kurzzeitig wieder aufzuflackern, doch schnell wurden diese von Affären-Gerüchten mit Kourtney Kardashian überlagert. Doch nun scheint Hailey wieder seine Nummer 1 zu sein. Es bleibt also spannend!Die Gerüchte, dass Justin Bieber und Hailey Baldwin ein Paar sind, gibt es schon länger. Die letzte offizielle Meldung zum Beziehungsstatus des Superstars nach der Trennung von On-Off-Freundin Selena Gomez kam Ende 2014 via Instagram. Dort postete Justin ein Bild von sich und Hailey und schrieb dazu:Ach ja, Justin? Die romantischen Dates und der Ausflug im neuen Luxus-Privatjet nach New York sprechen da eine andere Sprache. Die beiden wohnten zusammen in einem Apartment, unternahmen Spaziergänge und gingen gemeinsam essen.- nicht gerade Gentlemen-like, denn Hailey musste einen Teil der Strecke hinterher rennen. Dann machte er Halt an einer großen Treppe und vollführte vor den Augen von Passanten, Fans und Paparazzi einige Skateboard-Tricks. Was er dabei anhatte? Nicht wirklich praktisch zum Skaten:. Ob es an der unpassenden Garderobe lag? Auf jeden Fall stürzte Justin Bieber bei einem seiner Versuche, mit Skateboard cool über die Treppen zu springen. Zum Glück blieb er dabei unverletzt. ;-)