Justin Bieber rotzt auf seine Fans

Justin Bieber: Seine Frisuren im Laufe der Jahre



jv

Wir haben euch als Bild extra ein "Oben ohne"-Foto von Justin herausgesucht, um den Ekelfaktor dieser Story abzumildern. Denn wer sehen möchte, wie Justin seine Fans (aus Versehen) mit Nasenschleim besprüht, darf sich das Video unten nicht entgehen lassen.Bei seinem Konzert in Finnland und während des Songs "What do you mean" konnte Justin diesen Riesen-Nieser nicht mehr zurückhalten und gab damit seiner Nase aka der Schleim-Schleuder freie Fahrt. Auf dem Video sieht man ganz deutlich, dass zwei besonders dicke Spritzer in Richtung Publikum fliegen. Die armen Fans, die in der ersten Reihe standen. Oder haben sie sich am Ende sogar über das super exklusive Fan-Geschenk gefreut?