Justin Bieber sucht weibliche Begleitung auf Facebook

+ + Sechs Mädchen durften J.B. kennenlernen + +

Justin Bieber: Die Bilder seiner Karriere von Anfang an



Diese Nachricht hat uns wirklich ziemlich verwundert, denn wenn man normalerweise über denspricht, flippen alle weiblichen Fans komplett aus. Egal wo er auftaucht, jeder will ihn einmal berühren, ein Foto von ihm machen und am liebsten ein ruhiges Gespräch mit ihm führen. Diese Wünsche hätten jetzt fürin Erfüllung gehen können, denn eineschaltete folgende, als sich Justin wegen seinerin der tschechischen Hauptstadt befand: "Klar, diese Anzeige klingt schon wirklich sehr komisch und wenn man es nicht besser wüsste, könnte man denken, dass es sich hierbei um einen Fake handelt. Doch dem ist nicht so, denn das. In der- man glaubt es kaum, jedoch meldet sich wirklichauf die Anzeige zurück. Was den Rest davon abhielt, weiß man bis heute nicht. Unter den glücklichen Ladies befanden sich unter anderem die. Auf die Frage hin, ob es sich bei dem Abend um sexuelle Hintergedanken gehandelt habe, antwortete Anna:Weitere Details, was sonst alles an dem Abend passiert ist, durfte die Studentin jedoch nicht verraten, denn jede Gewinnerin musste vorab eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben.Dass sich alle anderen Fans, die diese Anzeige gelesen haben und sich nicht darauf gemeldet haben, sich jetzt grün und blau ärgern, ist wohl selbstverständlich. Natürlich sollte man bei solchen Ausschreibungen sehr vorsichtig sein, denn es kann auch immer etwas Gefährliches dahinter stecken. Eins ist aber klar, die sechs Mädchen verbrachten vielleicht wohl den schönsten Abend ihres Lebens mit ihrem Schwarm Justin Bieber.