Justin Bieber: Verkleidungs-Fail in Amsterdam

Im Rahmen seiner Welttournee "Purpose" befindet sich der Teenie-Schwarmgerade in Europa und jeder in Amsterdam wohnende Belieber hätte die Möglichkeit gehabt, seinem Idol zu begegnen. Verkleidet mit Perücke, aufgeklebtem Bart und einer Sonnenbrille spazierte J.B. durch die Straßen der holländischen Hauptstadt und setzte sich sogar für ein paar Minuten in ein Café. Da er mit diesem Look aber so lustig aussah, zog er - anstatt undercover zu bleiben - die komplette Aufmerksamkeit auf sich.(Fotos: Instagram @jbcrewdotcom)Aber wahrscheinlich war ihm die Komik seines Kostüms bekannt, denn er fragte mit einem Grinsen im Gesicht ein Mädchen: "Does it look real?" (Sieht es echt aus?)Wie immer zu einem kleinen Späßchen aufgelegt, der liebe Bieber.