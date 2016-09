Katie Hopkins: "Dicke sind zu faul zum Abnehmen!"

Melden! Zitieren von Larika 18.08.2015 - 21:21 Ich verstehe nicht wie man jemanden gegenüber so frech und gemein sein kann, nur weil er "anders" ist. Im BGB steht, dass vor dem Gesetz alle gleich sind und daran sollte man sich halten. Ich frage mich woher sie das Recht nimmt, sich so aufzuspielen und dabei jeden Sinn für Realität außen vor zu lassen. Solche Leute sind einfach nur minderwertig, wer andere so dermaßen diskriminiert, verdient den Hass einer ganzen Nation...

von Itsuko 23.04.2015 - 21:00 Durch solche Leute ist die Gesellschaftsansicht vom Körper so verzerrt und Krank! Schrecklich...so treibt man Ahnungslose Kinder/Jugendliche in Essstörungen,Magersucht und Depressionen!

von lisl2504 17.04.2015 - 10:26 Zitat von sasalein "Unfassbar was für eine widerliche Einstellung diese Frau hat, bah. Mit solchen Leuten möchte ich niemals was zutun ha..."

von white_tiger771 16.04.2015 - 23:06 Zitat von BabyTaiger "Also teilweisweise hat sie ja wirklich recht"

von Soso867 16.04.2015 - 22:33 So ne blöde Tusse!

von SkittySkitt 16.04.2015 - 21:44 Die spinnt doch das ist doch diskriminierend..! Und nur weil man Übergewichtig (Fett ist irgendwie diskriminierend) ist, ist man doch nicht gleich Faul ich bin auch ein bisschen Übergewichtig obwohl ich Sport mache es gibt Leute die werden einfach so dicker weil sie ne Krankheit haben wegen den Medikamenten und so ist doch egal wie dünn man ist das Innere ist das was zählt! Ach ja und ausserdem sollte man keine Menschen mobben das ist das Leben eines Menschen man kann das ganze Leben "zerstören" die Zukunft und so weiter ich wurde selbst mal gemobbt und ich habe deswegen auch die Schule geschwänzt ich habe bis heute immer noch Angst gemobbt zu werden das geht sicher vielen so es gibt t auch Menschen die Selbstmord begangen haben... Mein Fazit: Übergewichtig sein ist nicht schlimm, die inneren Werte sind das was zählt..!

von Enny2001 16.04.2015 - 19:44 Die spinnt doch total, ich meine 1. Können die meisten Kinder nicht dafür. 2.Liegt dass auch an Krankheiten. 3.Die Schulkinder mobben schon richtig fies und möchte sie hinterher schult, wenn sich dann Kinder umbringen nur , weil sie von anderen Kindern gemobbt wurden!?!? Also ich möchte nicht an so was Schuld sein, ich würde ihr dass am liebsten mal so wirklich ins Gesicht schreiben!!! Sie war selber dick, will sie sich vielleicht früher umbringen , da sie ja so faul und schult ist , damals wäre sie voll verletzt gewesen.

von LuminaraUnduli 16.04.2015 - 17:55 Die hat sogar mal gesagt, dass übergewichtige kein Recht auf Leben hätten, und, wenn sie könnte, am liebsten verfügen würde, dass man alle umbringt! Diese Frau verdient es selbst nicht zu leben und ihre Existenz ist einfach überflüssig! Am besten würde man für sie für ein paar Minuten in die Vergangenheit 1940 schicken, damit sie dort in 'nem KZ-Lager lernen kann, was es bedeutet, von jemanden anderen zum Tode verurteilt zu werden, nur weil man der "Norm" nicht entspricht!

von AshleyTfan_1994 16.04.2015 - 17:36 Was meiner Meinung nach viel schlimmer ist, als dass sie das Gewicht mancher Menschen bemängelt, ist die Tatsache, dass sie sie auch auf charakterlicher Ebene beleidigt. Jemanden als faul zu bezeichnen, ist dabei wohl noch das geringste Übel, aber alle übergewichtigen Menschen über einen Kamm zu scheren und sie (vor allem Kinder) als schlimm zu bezeichnen, zu sagen dass sie nie ihre Kinder mit übergewichtigen Kindern spielen lassen würde... aber vor allem Mobbing von Übergewichtigen zu unterstützen zeigt einfach nur, dass sie auf dem menschlichen Tiefpunkt ist. Diese Frau hat keine Moral, sie versteht nicht, dass man Menschen mit Mobbing auch leicht in den Suizid treiben kann. Sie scheint auch kein Einfühlungsvermögen zu haben und heult rum, fühlt sich als sogar Opfer von Übergewichtigen. Geht's noch? Mir scheint es, als habe sie ein großes Problem mit sich selbst. Sie weiß wahrscheinlich dass ihr Körper das einzige ist, womit sie Aufmerksamkeit bekommt. Denn wer sich so äußert, der kann nur einen schlechten Charakter haben und das sage ich, obwohl ich sie nicht persönlich kenne. Vielleicht hat sie auch keine Freunde, kennt Übergewichtige, die glücklicher sind als sie selbst und ist eifersüchtig und möchte sie schlecht reden? Ich weiß es nicht. Natürlich gibt es auch Nachteile, die das dick sein mit sich bringen, aber deswegen kann man trotzdem glücklich sein, weil es ja auch noch andere Dinge als das Gewicht gibt.

von Gwendolyn1234 16.04.2015 - 17:33 Ich finde diese Einstellung einfach nur SCHRECKLICH!!!! Jeder is(s)t so wie er is(s)t!!! Und es hat halt nicht einfach jeder die Zeit 3x in der Woche ins FitnessStudio zu gehen, nebenbei den Haushalt zu schmeißen und am besten noch voll Zeit zu arbeiten. Also dass was diese Frau von sich gibt ist einfach nur diskriminierend! Natürlich ich finde es auch übertrieben wenn jemand z.B 130 Kilo wiegt aber das ist nicht meine Sache sondern die des betroffenen!

von sasalein 16.04.2015 - 16:37 Unfassbar was für eine widerliche Einstellung diese Frau hat, bah. Mit solchen Leuten möchte ich niemals was zutun haben, geht garnicht.

von fotosynthese 16.04.2015 - 16:37 ich finde es nicht schlimm, wenn man dick ist! wer sagt eigentlich, dass man dann potenziel hässlich ist? außerdem gibt es auch Krankheiten die dick machen oder man neigt eh etwas dazu weniger fett zuverbrennen. solange man also keine gesundheitlichlichen risiken eingeht ist dicksein völlig ok, wie ich als nicht dicke finde.

von SmartieParty 16.04.2015 - 16:06 Also echt, die Frau ist mir wirklich unsympathisch....

von Bonitachan 16.04.2015 - 13:00 KRASS :O also so hilft sie den Leuten schon Mal nicht, es hat eben nicht jeder das Ziel in den Augen, fit zu sein, ist doch auch gut so! Jeder soll tun und lassen was er denkt sei richtig aber da gibt es noch so was und das heisst Menschenverstand und Ethik. Vielleicht sollte sie sich darüber mal Gedanken machen...

von Blueberryshake 16.04.2015 - 12:58 Und was passiert wenn man dicke Kinder mobbt? Sie essen aus Frust noch mehr und werden noch dicker. Natürlich ist es schlimm wenn schon Kinder stark übergewichtig sind und man sollte versuchen ihnen zu helfen, aber nicht in dem man sie mobbt und stigmatisiert, denn die Kinder können ja oftmals gar nichts dafür, wie sie selber schon festgestellt hat haben dicke Kinder oftmals auch dicke Eltern und ein Kind kann sich halt nicht gesund ernähren wenn die Eltern ihm nur Fastfood vorsetzen. Ihr TV "Experiment" halte ich auch für ziemlich wenig aussagekräftig. Es ist normal das schlanke gesunde Menschen die kurzzeitig extrem viel essen auch schnell wieder abnehmen sobald sie wieder normal essen. Das ist was ganz anderes als bei jemanden der schon seit Jahrzehnten übergewichtig ist. Auch gibt es genug Dicke die sehr diszipliniert essen und sportlicher sind als mancher Dünne und trotzdem nicht oder sehr langsam abnehmen. Bei Übergewicht spielen so viele Faktoren eine Rolle, einfach zu sagen Dicke sind alle faul tut manchem einfach unrecht, auch wenn es genug gibt die wirklich nur faul sind. Der Gipfel ist ihre Aussage "Ich hasse diese fetten Menschen, die mir das antun!". Es war schließlich ihre Entscheidung diese Doku zu machen, niemand hat sie dazu gezwungen soviel zu essen.

von LennjaBlack 16.04.2015 - 11:46 Paulina100. Ich bin übergewichtig. Warum? Weil ich eine Kaputte Schilddrüse hab. D.h sie funktioniert nicht richtig, verbrennt zu wenig fett, welches sich ansetzt. Ich hab so innerhalb von wenigen Monaten fast 20kg zugenommen. Runter hab ich davon gerade mal 3. Ich ernähre mich vegetarisch, esse sehr viel Salat und gehe 4 Mal die Woche ins Fitnessstudio! Und wenn ich das nicht mach, mach ich zuhause übungen! WARUM soll ICH jetzt mehr Krankenkrassenbeiträge zahlen als andere? Nur weil ich wegen einer KRANKHEIT zugenommen habe und es jetzt sehr schwer ist, das loszuwerden? Es ist eben nicht so einfach, wenn alles was man isst, sich sofort an den Körper setzt und man zunimmt? Geht nun einmal nicht so leicht, trotz all des Sports, den ich mache. Aber warum sollte ich deswegen jetzt bitte mehr zahlen? Was ist das bitte für ein Schwachsinn?

von Laurarichter 22.02.2015 - 18:37 ich glaube ihr habt kein recht so wass uber anderen zusacken

von haselnuesschen 12.01.2015 - 15:57 Woher nimmt diese tante sich das recht über mollige Menschen zu urteilen? jeder hat so seine probleme. Dicklichere eben mit ihrem Körper und sie mit ihrem Charakter. Wobei lieber übergewichtig als so eine schlimme Persönlichkeit. Anstatt sich mit dem gewicht anderer menschen zu befassen sollte sie mal an ihrem verhalten arbeiten.

von xXPegasusXx 09.01.2015 - 20:43 sry aber es gibt in der pubertät teenager, deren körper sich einfach verändert, und da passiert halt sowas?!

von BabyTaiger 09.01.2015 - 18:32 Also teilweisweise hat sie ja wirklich recht

von Mausekatze007 08.01.2015 - 21:47 Ich reg mich über sowas gar nicht mehr auf...

von Shouhiro 08.01.2015 - 20:03 Paulina100 sorry aber du hast genau so wenig Ahnung wie die Tante, erstens es gibt genug Gründe warum man dick ist und warum auch JUNGE LEUTE nicht abnehmen können, trotz Sport, schon mal von Genetik gehört? Krankheiten? Medikamente? Und als ob sie mit dem übergewicht, Menschen wie dir und diese Tusse ned schon genug bestraft wären, willst du sie ein drittes Mal bestrafen mit mehr bezahlen? Also ob dünne Menschen nicht auch krank werden, manche Dicke sind nämlich auch durchaus robuster als so dünne Stöcke. Ich war 51 Kg bei 160 cm und ich bin jetzt Krankheitsbedingt auf 75kg gerutscht, aber ich war mit 51kg mehr und länger krank als jetzt, ne Grippe hat mich damals umgehauen, heute machts es mir nicht mal mehr sonderlich was aus. Und zudem wurde ich als Dünne krank und nicht als Dicke. Überleg erst bevor du schreibst. Und wenn e dich interessiert was für ne Krankheit, Hashimoto Thyreoiditis, Schilddrüsenerkrankung. Bis man rausgefunden hatte was es war, hatte ich schon 20 kg zugenomen und weil bei einer Unterfunktion der Schilddrüse das abnehmen gar nicht erst mögich ist, ohne medikamente, habe ich, bis die Medikamente stimmten noch mal zugenommen. Sogar jetzt mit den Medis ist es nicht einfacher geworden, vorallem weil ich durch die rasche zunahme probleme mit dem Rücken, Hüften und Knien bekommen haben und jetzt langsam diese Muskeln erstmal stärken muss, damit die manchmal kaum auszuhaltenden Schmerzen, aufhören, was es unmöglich macht extrem Sport zu treiben oder würdest

von stefastasia 08.01.2015 - 18:47 Bei vielen liegt es wohl

Melden! Zitieren von Le_Lu 08.01.2015 - 18:21 Also ganz falsch finde ich ihre Aussage nicht... Klar, es gibt Menschen die andere Gründe haben, wieso sie dick/übergewichtig sind, aber heutzutage ist die Menschheit mehr übergewichtig, weil es so viel ungesundes an Lebensmitteln gibt und man sich auch mit Auto, Bahn, Bus, etc...fortbewegen kann, ohne sich dabei bewegen zu müssen. Ist ja schließlich auch viel einfacher, als selber was tun zu müssen. Die Menschheit ist, im Gegensatz zu früher, einfach viel "fauler" geworden durch die ganze neumodische Technik und den großen Essens-Konsum. Ich stimme ihr auf eine gewisse Art und Weise zu, denn ich kann mich selbst als Beispiel nehmen. Ich bin nicht dick und auch nicht übergewichtig, aber eben auch nicht die dünnste, womit ich allerdings kein Problem habe. Trotzdem muss ich sagen, dass ich zu faul für Sport bin und mich eher wenig bewege. Ich nehme lieber den Bus in die Stadt als das ich laufen würde, obwohl es ja nur 15 Minuten Fußweg wäre. Tja, diese Welt lebt einfach im Luxus. Soo...und ich werd mir dann mal n´Apfel aus der Küche holen...

Melden! Zitieren von _sophia_123 08.01.2015 - 17:50 Ach und dünne leute sind nie krank oder was?

Melden! Zitieren von AlicasAngel 08.01.2015 - 17:22 Ich frage mich ernsthaft, ob ich jetzt meine Zeit opfern soll, mich über die Tante aufzuregen... Ganz nebenbei bin ich der Meinung: chubby guys cuddle better xD

Melden! Zitieren von deaktiviert 08.01.2015 - 14:03 purer Blödsinn, auch hier in den Kommtanteren. Enrsthaft, nie was über Genetik, Körperbau, schwere Knochen usw. gehört? Echt traurig auch hier noch lesen zu müssen, dass Dicke selbst schuld sind. Was für eine eingeengte Wahrnehmung das ist!!! purer Blödsinn, auch hier in den Kommtanteren. Enrsthaft, nie was über Genetik, Körperbau, schwere Knochen usw. gehört? Echt traurig auch hier noch lesen zu müssen, dass Dicke selbst schuld sind. Was für eine eingeengte Wahrnehmung das ist!!!

Melden! Zitieren von Fledermausland 08.01.2015 - 12:12 Ganz ehrlich, KOMPLETT unrecht hat sie damit nicht. In den meisten Fällen ist es tatsächlich die falsche Ernährung und zu wenig Sport. Fast jeder kann abnehmen, wenn er es denn wirklich will und auch durchzieht. In meinem Fall ist es so, dass ich durch Cortison knapp 20 Kilo zugenommen habe (im Übrigen gibt es neben dem noch unzählige andere Nebenwirkungen, die dieses Teufelszeug mit sich gebracht hat). Ich habe seitdem bemerkt, wie anders einen die Leute behandeln. Wirklich schrecklich sowas. Jedenfalls hab ich nun schon wieder fünf Kilo runter. Es ist nunmal harte Arbeit, aber es ist möglich. Bei chronischen Krankheiten ist es definitv was anderes, das stimmt allerdings.