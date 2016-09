Melden! Zitieren von cherry77 25.10.2014 - 14:15 Wie bekloppt seid ihr??? Alkohol ist erst ab 18,bzw. ab 16!!!!!! Nicht ab 12! Jmd der Alkohol trinkt ist NICHT cool! Das ist BESCHEUERT!!!

Melden! Zitieren von Latina2014 25.10.2014 - 07:57 Ich bin schon oft in Versuchung gekommen zur Flasche zu reifen habe es aber nie gemacht. Ich wollte das nie aus coolheit machen sondern eher aus Depression und sowas. Ich habe nur zur Hochzeit meiner Eltern am Sekt genippt zum Prost aber hat mir nicht geschmeckt. Ich glaube auch nicht das es reif ist zu sagen "ich kenne meine grenzen" sondern eher das man dazu nein sagt obwohl das alle tun... In meinen Alter (14) Alkohol zu trinken halte ich nicht für vorstellbar. Wenn jemand es tun sollte soll er es eben machen ich halten niemanden davon ab wenn es ihm wirklich schlimm geht. Aber kein Komasaufen, das ist doch echt der Schei*

Melden! Zitieren von sasalein 24.10.2014 - 20:29 Ich trinke fast nichts, weil Alkohol an sich einfach scheiße schmeckt, viel zu bitter. Trinke daher nur Sachen, wo man das nicht so rausschmeckt, bleibt nicht sonderlich viel übrig. War auch noch nie betrunken und hab auch nicht vor, das je zu sein. Ich finde betrunkene Menschen einfach nur übertrieben eklig, mir wird immer ganz mulmig wenn ich jemanden betrunken erlebe. Finde das einfach eklig, was Alkohol mit Menschen macht; und will dann so schnell wie möglich weg von dieser Person.

Melden! Zitieren von stefastasia 24.10.2014 - 20:17 @kitty klar, man sollte nicht vorschnell urteilen, aber egal was jemand durchgemacht hat, in alkoholsucht zu verfallen ist nun mal nicht gerade ein zeichen von stärke, intelligenz oder reife...egal, welche gründe das komasaufen beim einzelnen hat, es ist in JEDEM fall keine gute sache, um nicht zu sagen ganz schön dämlich! ich kann nicht nachvollziehen, wieso man sowas machen sollte.

Melden! Zitieren von Sossy 24.10.2014 - 14:30 Ich bin 18, fast 19 und habe noch nie in meinem ganzen Leben auch nur einen Tropfen Alkohol getrunken! Und ich habe auch nicht vor es irgendwann zu tun, niemals! Ich verabscheue Alkohol, Drogen usw.. Andere können ja machen was sie wollen, das ist mir egal, aber ich selber werde das niemals tun!!

Melden! Zitieren von Kitty6 28.02.2014 - 23:15 ihr seid alles idioten. weder die, die meinen sie wären etwas besonderes und cooles, weil sie noch nie etwas getrunken haben - ob mit 12 oder 16 - und die, die darauf stolz sind, dass sie schon so viel getrunken haben, voll die ghetto gangsters sind und jedes wochenende party machen, sind toll und voll der ghetto shit. es ist jedem sein's ob er etwas trinkt oder nicht, ob er raucht oder nicht. keiner von uns hat das recht über irgendjemanden zu richten und zu urteilen, weil wir selbst nicht besser sind - wenn nicht im trinken, dann in irgendeiner anderen kategorie. jeder muss seine scheiß erfahrung machen, daraus lernt man einfach am besten und klar ist es beschissen, wenn es gleich beim ersten mal schief läuft, aber das gehört zum leben. und sagt nicht sowas, wie, dass es peinlich und jämmerlich ist, wenn man sich bis zum koma säuft. ihr habt doch keine ahnung wer dieser mensch ist und was er vielleicht durchgemacht hat. vielleicht ist gerade seine mutter gestorben? vielleicht hat er erfahren, dass er sterben wird? ihr habt doch keine ahnung, also tut nicht so als seid ihr etwas besseres und als seid ihr gott und hättet das recht, dies zu bewerten. ihr seid mindestens genauso jämmerlich, wenn ihr sowas meint.

Melden! Zitieren von bellalov 09.06.2013 - 11:55 halo bein feiren mit mein freundin (14) haben wir 2 jungs kennen gelernd di ehatten uns aus geben aber habe nix getrucken . meine freundin aber ich muste nahause in ihrer getränk waren ko tropfen drin und die jungs hatten si edan missbraucht

Melden! Zitieren von dieKeKs 04.12.2012 - 18:41 ich verstehe nicht wieso man sich ins koma säuft .. bin zwölf und trinke ganz beschtimmt nicht doch in unserer klasse aben ein paar mal eine flasche vodka mtgenommen und zusammen mit der paralellklasse getrunken.. einer in unserer klasse ist sogar auf den lehrer losgegangen .. also ich finde es war zuerst lustig aber danach gruselig :/

Melden! Zitieren von Shoppingqueen1996 04.11.2012 - 14:51 Ich trinke überhaupt keinen Alkohol und werde es auch nie tun. Aber ein paar von meinen Klassenkameradinnen ( 14-15 Jahre) trinken regelmäßig und rauchen. Und da die es tun ( sie gehören nähmlich zu den Beliebten) macht auch fast die ganze Klasse mit. Vorallem die Mädchen! :/ Und noch was: Ich glaube das man ohne Alkohol genauso viel Spaß, wenn nicht sogar mehr auf einer Party haben kann als mit!

Melden! Zitieren von Taiba-1992 16.09.2012 - 20:15 Ich trinke eigentlich sehr viel mit meinem Freund,mit Freunden oder in der Disco. Ich rauche auch.Ich war schon sooooo oft betrunken ;DDDD XD XD

Melden! Zitieren von JennizZ 20.04.2012 - 12:39 Ich selbst bin 15 und war eigentlich noch nie auf einer richtigen Party. Ich verzichte drauf, weil ich es einfach sinnlos finde, sich zu betrinken und allgemein ist mir das alles einfach zu riskant. Andere in meinem Alter lagen schon mehrmals halb im Koma, weil die sich so vollgepumpt haben. Aber was soll das? Es macht ja alles nur schlimmer, als besser. Und Spaß kann ich auch anders haben. Was meint ihr dazu?

Melden! Zitieren von Emilia-Lynn 09.03.2012 - 22:50 Bei Jungs ist man übrigens auch interessanter, wenn man nichts trinkt und auch mal "Nein!" sagt ;) Wenn ich auf Partys bin und sehe wie sich andere Mädels volllaufen lassen, und nicht mehr wissen was sie tuen, kann ich nur den Kopf schütteln.

Melden! Zitieren von CarlaVichbinsosexydumuschi 21.02.2012 - 15:33 irgentwann werdet ihr alle besoffen in der ecke liegen... egal was ihr jetzt sagt ;)

Melden! Zitieren von malle44 26.01.2012 - 14:04 Ich werde nie trinken mein Freund hat wegen mir aufgehört zu rauchen und zu trinken!

Melden! Zitieren von kiofly 25.09.2011 - 11:44 also ich trinke nur an geburtstagen und silvester mal zwei bier. aber das wars auch schon. ich bin doch nicht völlig bekloppt, dass ich mir das hirn wegsaufe. ich trau mich gar nicht erst an das härtere zeugs heran xD ich find es schon assi, wenn man mit ner flasche in der öffentlichkeit herumrennt. ich finde zuhause trinken ist besser. da hat man net das problem halbtot auf i-einer straße zu liegen und nicht zu wissen, wo man ist.

Melden! Zitieren von LaraLunatic 15.05.2011 - 11:49 also wenn ich hier so lese das sich eingie kinners schon mit 12 die Kante geben. Okay, das find ich jetzt iwie ziemlich mwerkwürdig. Sicher ich hab mit 12,13 auch mal was getrunken aber ich war niemals betrunken. Vielleicht angetrunken mehr aber auch nicht. Ich bin jetzt 15 und ich gebs zu ich trink gelegendlich auch mal zu viel. Aber wenn mans übertreibt ist daran echt nichts mehr schön. Ich mein wer sich kotzend auf die Straße legen will weil er keinen Schritt mehr gehen kann okay, viel Spaß dabei. Ich denke aber auch das sehr viele hier einfach scheiße erzählen. Alles so nachm Motto 'höhö ich bin 12 und ich hab zwar noch nie alk getrunken aber vielleicht finden die das ja cool wenn ich das schreibe' aber genauso wirds eben auch welche geben die bestimmt schon öfters betrunken waren und dann hier schreiben sie könnten auch ohne alk feiern blah. Hm, ich find beides eher belustigend als cool. Alkohol ist ja okay, solange man damit umgehen kann ;)

Melden! Zitieren von Die_in_July 27.03.2011 - 13:37 Ich kann auch ohne Alkohol Party machen .. ich trinke nie was. Aus Prinzip. Man ist nicht cool wenn man jedes Wochenende hackedicht ist. Cool ist man, wenn man nein zum Alkohol sagt .. (gilt übrigens auch für Zigaretten & Drogen -.-)

Melden! Zitieren von xxmileyfanxx 25.03.2011 - 22:07 meine meinung ? Naja was soll man machen.. leute. Es ist nicht selber die eigene Entscheidung. Weil auch der Barkeeper oder so entscheider wem er was gibt. Ich bin 15 geworden und gehe mit meiner besten öfters Fort. Na klar ist da Alkohol immer dabei aber nie so sehr viel. Ja ein paar mal übertreiben wirs, aber selber kaufe ich nie etwas, weil ich immer alles spendiert bekomme. Da lehne ich nie ab, aber wenns zu viel wird wirds zuviel. Übergeben musste ich mich nie und dass will ich auch nicht. Aber njaa ;-**

Melden! Zitieren von j3ssiih 25.03.2011 - 21:38 alsoo ich bin 13 und werd in einem monat 14 seh aus wie 17 und bekomme jedes getränk das ich will aber ich saufe mich doch nicht ins koma das ist total bescheuert es bringt sich nichts und man gefährtet die gesundheit ich hab vor kurzen apres ski gemacht und dann hab ich einen vollrausch gehabt und soo und hab auch hilfe beim gehen gebraucht und hab meinen schwarm gesagt dass ich auf ihn stehe aber ich finde es nicht ok dass war ein ausrutscher da mein 2o jähriger kumpel immer wieder barcadi cola bestehlt hat doch wen man es in gränzen hällt kann man mit 14 auch manchmal ein gläschen trinken und jeder muss seine eigenen erfahrungen machen oda? :) lg

Melden! Zitieren von schokii_schatz 18.03.2011 - 23:38 Leute mal ganz ehrlich wie ihr hier alle meint "man muss wissen wann schluss ist bevor man kotzt "... woher soll man das mit 12 denn bitte wissen?? versteht mich nich falsch ich trink ja selber fast jedes wochenende und bin erst 14 und hab auch mit 12 angefangen .. und ich LIEBE alkohol aber ich weiß auch wie schädlich das sein kann ...nur ich glaub mit 12 war mir das noch nich so klar ... im nachhinein würde ich auch sagen das man mit 12 viel zu jung ist .. mittlerweile ist mein gehirn total am arsch und ich kann mir voll schlecht was merken und das nur wegen dem vielen alkohol und weil ich so früh damit angefangen hab =/ .. aber aufhörn will ich auch ich fühl mich dann einfach besser ... aber nochma an alle die sich geil fühln weil sie am wochenende total voll warn.. wenn ihr des erste ma richtig am kotzen seit findet ihrs bestimmt nich mehr so geil o.ô

Melden! Zitieren von Sahneschnittelschen 13.09.2010 - 18:57 Hey, ich geb euch nen Rat fangt nich mit alkohol an! Man bekommt nun mal immer gesagt,alkohol macht alles kaputt,aber man glaubt es nicht. Mein Freund hat mich verlassen,meine Eltern haben mich verstoßen und 90% meiner Freunde habe ich auch verlohren,und das alles nur weil ich ein Alkoholprobleme habe seit fast einem Jahr. Also ab und an geht ja,aber macht es nicht zur abhängigkeit!

Melden! Zitieren von Kawaii_x 10.08.2010 - 15:23 Ich mag Alkohol nicht... Ich hab ein einziges Mal in meinem Leben zwei Schlücke Rum getrunken (ausversehen, meine Mutter hatte so nen Bananencocktail und ich nen Kirschcocktail bestellt, einer war gelb und der andere war rot, ich hab den roten genommen und sie den gelben... Genau falsch herum.) und ich hätte schon da fast gekotzt... Ich hab seitdem nichts mehr getrunken und bin in einem Monat 14... In meiner Klasse gibt es schon viele, die sich ständig besaufen (alle so 14-15 Jahre alt). Ich mach da ganz sicher nicht mit... Ich finds einfach nur lächerlich und dumm!

Melden! Zitieren von ALiiiKiii 25.07.2010 - 00:28 alter-.- Wie dumm manche sind ! Tuhn so als hätten sie noch NIE in ihrem Leben Alkohol getrunken! & dann sagen sie: Ihr seit so uncool ihr trinkt ! Wenn man seine Grenze kennt muss man es nicht übertreiben, aber auf einer Party überhaupt nix zu trinken ist langweilig! PS: & ein nur weil ihr nie trinkt seit ihr trotzdem keine Engel ;)

Melden! Zitieren von Steeve 28.06.2010 - 12:50 Also ich trinke auch nur bei Partys was. Ich passe aber jedes Mal auf mich auf, dass es nicht zu viel wird. Das merkt man ja. Aber ich finde es auch echt beschissen, wenn sich jemand einfach so betrinkt, ohne dran zu denken, welche Konziquenzen es dadruch gibt usw. Naja... ich würde sagen, dass man auf sich aufpassen muss und die Verantwortung ganz allein an einem selbst liegt.

Melden! Zitieren von DesAnna 21.06.2010 - 15:01 Ich habe grundsätzlich nichts gegen Alkohol, ich trinke selbst manchmal aber nicht zu viel. Leute die sich jedes Wochenende fast ins Koma saufen lach ich aus :P Es ist Okay zu trinken es ist auch okay wenn man sich ab und zu mal ein wenig besäuft aber sich völlig abzuschießen ist einfach nur dumm, ich mein man will sich an den Geburtstag der Freundin am nächsten Tag ja auch noch erinnern.

Melden! Zitieren von isabelwho 27.05.2010 - 15:07 ach, und nochwas. ich glaube nicht das ihr mit : 12,13,14,15 oder vielleicht 16 wisst, wo eure grenzen sind. Ich glaube ihr wollt auf ganz besonders reif tun, weil ihr denkt sie zu kennen, aber reif ist es, NEIN zu alkohol zu sagen

Melden! Zitieren von isabelwho 27.05.2010 - 15:05 Ich persönlich finde es nicht OKAY wenn man ein wenig trinkt. Denn aus diesem WENIG TRINKEN wir schneller als man denkt mehr. Wer Alkohol brauch um gut drauf zu sein, oder wer versucht in Alkohol erinnerungen zu ertränken, kann einen nur leid tun. Meine Freundinnen gehen immer in den Park oder in die Disco,ich gehe immer mit, aber ich bin die einzige die nichts trinkt. Alle denken man verfällt dann dem Gruppenzwang aber wer stark sein will, kann auch stark sein. Aber es gehört keine stärke dazu, um auf etwas völlig unnötiges zu verzichten,denke ich.

Melden! Zitieren von enekoro 07.05.2010 - 17:46 ich hab nur am meinem 16ten bday was getrunken sowas muss ja gefeiert werden aber es hat sich in grenzen gehalten und seitdem und auch davor hab ich nie irgendwas angerührt da es nicht mein geschmack ist und hab schon schlechte erfahrungen gemacht als mein ex freund noch getrunken hatte ! ich bin froh das ich nicht wenn ich deprimiert ,verletzt oder sonst was ist direkt zu flasche greife und es "runtersaufe" ... greif dann eher zu nem stück schokolade ;-) gruß

Melden! Zitieren von deaktiviert 06.05.2010 - 22:29 Ich hab mit 14 begonnen und ja ich denke es war nicht alzu schlau. wenn man "etwas" zu viel intus hat kommt man durchaus auf dumme ideen. ich kann froh sein das ich nur mit ein paar "kratzern" davon gekommen bin. Jetzt trinke ich nichts mehr. Ich hab mit 14 begonnen und ja ich denke es war nicht alzu schlau. wenn man "etwas" zu viel intus hat kommt man durchaus auf dumme ideen. ich kann froh sein das ich nur mit ein paar "kratzern" davon gekommen bin. Jetzt trinke ich nichts mehr.

Melden! Zitieren von Mina1996 06.05.2010 - 18:06 Ich finde es auch okay wenn man ein bisschen was trinkt. Aber mit 12 finde ich es eindeutig zu früh! Und außerdem sollte man auch seine Grenze kennen und nicht über den Durst trinken, weil es dann einfach nicht mehr schön ist. Manchmal wenn jemand besoffen ist kann es ja ganz lustig sein demjenigen zu zugucken, aber man sollte es nicht übertreiben denn es kann auch sehr gefährlich werden.

Melden! Zitieren von penisgolem 29.04.2010 - 16:45 also bier ist ja ganz lecker und so aber ich denke das personen die nur irgentwelche sachen mögen wo mehr zucker drin ist als sonst was (V+ berezen oder son shit ) sollen soetwas nicht trinken und sich erst ma Faxe holen oder ein richtiges Pils wacken

Melden! Zitieren von NineNIghtmare 22.03.2010 - 20:38 Alkohol ist gefährlich un nicht schön wenn man zu viel trinkt glaubt mir !

Melden! Zitieren von deaktiviert 07.02.2010 - 09:25 Ich find n' bisschen was trinken ja nich Schlimm,solang man es nich übertreibt.Bei meiner (ex-)besten Freundin war's schlimm.Die hat sich soo vollgesoffn das sie am Ende nur noch mit Bh und Rock rumgerannt ist.Und davor hab ich ja auch schon aufgepasst wie viel ich zu mir nehm.Aber seit dem noch mehr.Und n' Bier oder so trink ich vllt einmal in 2 Monaten.Ich hab auch ohne Alkohol meistens Spaß :D Ich find n' bisschen was trinken ja nich Schlimm,solang man es nich übertreibt.Bei meiner (ex-)besten Freundin war's schlimm.Die hat sich soo vollgesoffn das sie am Ende nur noch mit Bh und Rock rumgerannt ist.Und davor hab ich ja auch schon aufgepasst wie viel ich zu mir nehm.Aber seit dem noch mehr.Und n' Bier oder so trink ich vllt einmal in 2 Monaten.Ich hab auch ohne Alkohol meistens Spaß :D

Melden! Zitieren von LoveStory93 29.01.2010 - 22:04 12 und schon am saufen.. bissl früh was?

Melden! Zitieren von 6a6ay 19.01.2010 - 15:00 Ich bin 12 &' ich finde dass es nichts schlimmes am trinken gibt solange man weiß wann man aufhören sollte . Und dass weiß ich auch meistens .. ich trinke auch fast jedes wochende ; manchmal auch etwas zu viel aber es ist immer verdammt lustig!

Melden! Zitieren von aweoejlfse 17.01.2010 - 17:38 Ich bin sowieso nicht so für Alkohol. Ich mags auch nicht. Ich mein , wo ist was positives in Alkohol?

Melden! Zitieren von Ninaaa100 13.01.2010 - 21:37 ich mein alkohol zu trinken ist doch nichts schlimmes ist doch heutzutage was ganz normales man muss es ja nich immer übertreiben und halt schon ein gewisses alter haben und nich diese dämlichen 12 jährigen die denken weuil sie alkohol trinkenm sind sie cool!

Melden! Zitieren von deaktiviert 27.12.2009 - 20:57 ich trinke keine alk, da mir voll übel davon wird und ich kopfschmerzen bekomme, schon beim kleinstem schluck aber ich finds echt schlimm, dass schon 12- jährige trinken, und dass welche soweit gehen, sich ins koma zu saufen ich trinke keine alk, da mir voll übel davon wird und ich kopfschmerzen bekomme, schon beim kleinstem schluck aber ich finds echt schlimm, dass schon 12- jährige trinken, und dass welche soweit gehen, sich ins koma zu saufen

Melden! Zitieren von -lina-- 19.11.2009 - 21:13 alsoo viele von uns trinken schon mal alk unsoo aber wir übertreiben es ja nich.. weil komasaufen is doch echt bekloppt..weil man kanns ja auch echt übertreiben kenn solche leute die machn sich dann nur noch peinlich vor allen anderen und des i echt garnich cool und die machn sich ihren guten ruf mit solchen sachen total kaputt weil man weiß ja nie was man sagt wenn man besoffen is:D

Melden! Zitieren von homii 04.11.2009 - 14:06 also ichc finde es okay wenn man was trinkt, nur man sollte nicht übertriebmn, ich bin 15 und trinke ab und zu auf also auf partys so ca. 1x im monat en paar bier^^ also nicht schlimmes aber ich find übel wenn leute mit 14 oder 13 anfangen zu trinken oder harte sachen unter 16 o 17 trinken ^^ wenn man it 16 meint wodka zu szafen ok seine sache ^^ ich habs probiert und fands echt ekliog , aber zuhause weil meien ellis mir eigen wollten das das einfach schrekllich ist ich weiß nciht ob ihr das kennt, wennman klein ist und man darf eine sache nie, und die elternsind man weg und man kommt an die sache dann probiert man es ^^ ja so hab ich wodka mit 8 getrunken 1schluck und ichwerde das zeug niewieder anfassen, das ist pädagogsich echt wertvoll gewesen ^^

Melden! Zitieren von Maaus 02.11.2009 - 21:54 ich finde man kann ya mal was trinken oder auch mehr,aber man sollte es nicht übertrieben und gezielt versuchen so viel wie möglich zu trinken.

Melden! Zitieren von JanaDuftie 01.11.2009 - 15:09 ich finde komasaufen total bekloppt. Was will man sich mit dem Komasaufen beweisen ? Jeder muss wissen wo seine Grenzen sind.

Melden! Zitieren von FilleFabelhaft 31.10.2009 - 00:18 Also ich finde es total bescheuert wenn man in der Woche und Schulzeit einfach mal so trinkt als Jungendlicher ! Man kann sich doch nicht einfach nachmittags besaufen und dann wieder nach hause und sein alltag leben. am wochenende ist es ok. wenn man am nächsten tag sein rausch ausschlafen kann. es trinken wirklich jetzt immer schon kinder die unter 16. sind. das ist echt zu krass. ich trinke öfters auch am wochende und laufe ziemlich hake durch die gegend, aber ich würde niemals mich ins koma trinken.das ist richtig unverantwortlich wie man mit seinem leben spielt.

Melden! Zitieren von LiiPT0N____ 30.10.2009 - 21:26 ich gebe zu, ich saufe wenn ich mit Freunden draussen bin und jemand Alk mit hat

Melden! Zitieren von deaktiviert 29.10.2009 - 11:53 Ja.. Das ist jaauch normal !! Ja.. Das ist jaauch normal !!

Melden! Zitieren von deaktiviert 28.10.2009 - 12:49 Also wir gehn immer so 1-2 mal in einer ferien woche weg wir sind immer so um die 30 personen wenn schule ist dann gehn wir immer an den wocheneneden weg..Wir machen keine komasuafen oder änliches...Wir trinken dann imer nur ein bisschen...Also das geht von bier bis Vodka über schnaps,sekt,sogar wein..aber wie trinken in Maßen..(: Also wir gehn immer so 1-2 mal in einer ferien woche weg wir sind immer so um die 30 personen wenn schule ist dann gehn wir immer an den wocheneneden weg..Wir machen keine komasuafen oder änliches...Wir trinken dann imer nur ein bisschen...Also das geht von bier bis Vodka über schnaps,sekt,sogar wein..aber wie trinken in Maßen..(:

Melden! Zitieren von tequila123 18.10.2009 - 19:29 ..wir gehen mit 4 mädels und vielen jungs immer auf partys..die jungs können gut trinken..ich selber trink nicht so viel..ich bin immer die die alle nach hause bringt..aber wir haben schon mit einer freundin alles mit gemacht..von heulattacken..bis KRANKENHAUS..wir haben ihr gesagt das das so nicht weiter geht und jetzt hält sie sich auch zurück..

Melden! Zitieren von utewolf 18.10.2009 - 12:12 was ab 14-15 ich dachte mit 18 darf man akohol trinken das haben die meisten gesag man was ist das den für ne verarschung kein jugendliche dürfen akohol trinken die männer warten nur auf junge girls die betrunken sind damit die betrunken girls mit männer ins bett gehn

Melden! Zitieren von deaktiviert 08.10.2009 - 19:41 ich trinke alkohol auf partys aber ich habs ncoh nie übertrieben und trink ansich immer wenig.alkohol in maßen find ich vollkommen in ordnung, weil es wirklich so ist, dass dann alle leute lockerer drauf sind. ich finds aber auch schon lustig wenn man selbst nichts getrunken hat aber alle andern haha xD koma saufen find ich einfach nur assozial und ich frag mich wie tief man gesunken sein muss um sowas auszuprobiern-.- man muss nicht jeden scheiß ausprobiern und mitmachen. ich trinke alkohol auf partys aber ich habs ncoh nie übertrieben und trink ansich immer wenig.alkohol in maßen find ich vollkommen in ordnung, weil es wirklich so ist, dass dann alle leute lockerer drauf sind. ich finds aber auch schon lustig wenn man selbst nichts getrunken hat aber alle andern haha xD koma saufen find ich einfach nur assozial und ich frag mich wie tief man gesunken sein muss um sowas auszuprobiern-.- man muss nicht jeden scheiß ausprobiern und mitmachen.