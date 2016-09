Melden! Zitieren von blackbrowny 23.09.2016 - 17:19 das mit dem größen unterschied...also meiner meinung nach ist ein 40 zentimeter kleinerer junge perfekt :)

_UpToNoGood_ 02.06.2016 - 16:21 jaaaa ich sag jetz auch einfach mal wie mein erster kuss war :) er ist eigentlich mein bester freund und wir haben uns ineinander verliebt und dann war ich mal bei ihm wir sind irgendwie so aufeinander draufgelegen er hat mich ein bissen geneckt dann hab ich getan als wäre ich beleidigt und er hat gefragt ob er es wiedergutmachen kann wenn er mich jetzt küsst und hats dann einfach gemacht :) es war sooo schön und überhaupt nicht schwer un dich würde es jederzeit wieder machen *-*

toloveittoo 02.02.2016 - 21:48 beim küssen kann man nicht viel falsch machen, sag es ihm/ihr einfach, dass du noch nicht so viel erfahrung darin hast. er/sie wird verständnis dafür haben

Gamergirl818 19.08.2015 - 23:34 Hey kann mir jemand helfen? ich habe wegen einem vorfall totale angst vorm küssen und körperlicher nähe:( ich vertraue nur meinem besten freund... er hat gesagt das er mir gerne helfen würde. ich würde total gerne mit ihm meinen ersten kuss haben weil ich bei ihm halt keine angst habe... aber ich weis nicht ob das richtig ist. ich habe keine gefühle für ihn und ich weis er auch nicht für mich.aber es ist halt so das ich diese angst verlieren will! was soll ich jetzt tun??? LG Gamergirl818

xMyWorldx 27.03.2015 - 17:20 Zitat von carlyhorsy "Alle sagen man soll seinen Freund spontan küssen aber das ist irgendwie doof geht es dann so ja hallo öhm ich küsse d..." Bin der gleichen meinung;)

xMyWorldx 27.03.2015 - 10:40 sorry war so lang schreibe eben weiter...dann hat er mir gesagt das er mich liebt<3 Und hat mich noch mal kurz geküsst...Naja weiter willl ich nicht erzählen weil da ist dann noch so viel passiert:D naja aber meine Frage ist...Wie kann ich Zungenkuss machen?Ich trau mich nicht aber will es kann mir jemand helfen?;(

xMyWorldx 27.03.2015 - 10:36 Hey:)Ich habe seid 8Monaten einen Freund.Wir haben erst vor 2Monaten unseren ersten Kuss gehabt. Ich finde das auch nicht schlimm.Also eigentlich hatten wir immer nur so ein 'Küsschen' und als er vor 3Tagen bei mir übernachtet hat haben wir uns immer aber ohne irgentwie die lippen zu bewegen länger geküsst.Irgentwann spät Abends(alle aus meiner Familie haben schon geschlafen) haben wir schon etwas mehr ausprobiert. Also wir wolten eigentlich wieder nur so einen langen normalen Kuss machn.Und auf einmal fingen wir an so richtig leidenschaftlich zu küssen(das ist sehr nass :D). Wir haben uns so 40min geküsst,durchgehend!Ja,das ist lange ich weiß.Aber keiner von beiden wollte auf hören. Und wir haben dann manchmal aufgehört und dann wieder so geküsst. Irgentwann haben wir uns Bett fertig gemacht und ich hatte das Licht ausgemacht weil ich wissen wollte was passiert.Ich habe mich dann auf seinen schoss gesetzt,er saß so Knie geknickt(wie man das auch immer nennt) und erst haben wir uns mega lange umarmt und ich lag auf seiner Schulder. Dann hat er meinen Kopf so hoch gehoben und hat mich wieder geküsst. und manchmal hatte ich das Gefühl das seine Zunge bisschen in den Mund ist. Ich will ja auch mal Zungenkuss aus probieren ich war mir aber nicht sicher ob das mit der Zunge ausversehen war oder er auch unsicher war und es wollte. Dann nach dem Kuss(war wieder so lange,so 20min!)lag ich wieder auf seiner Schulter und wir habe uns umarmt.Dann hat er mir gesagt das

1TARA5 05.11.2014 - 18:46 Kennt ihr das wenn ihr in euren besten Kolleg verschossen seit aber nichts sagt weil ihr angst habt das ihr irgend etwas zerstört? Habt ihr irgend eine Idee was ich machen könnt?

1TARA5 05.11.2014 - 18:39 weshalb sollte sie dir eine Ohrfeige verpassen? Ich glaube nicht das irgend ein Mädchen einem Jungen eine Ohrfeige verpassen würde wenn er ihr seine Gefühle gestehen würde...

Slashgibson 01.11.2014 - 21:34 Hey ihr Mädels. Da ich ja ein Junge bin bräuchte ich mal ein wenig hilfe von euch. Und zwar: Ich bin in eine Klassenkameradin Hals über Kopf verliebt. Wie sollte ich das Mädchen richtig ansprechen ohne dass sie mir gleich eine Ohrfeige verpasst? Also ich will keinen Fehler machen. Bitte helft mir. Danke schonmal :)

MeWithYou 28.10.2014 - 03:26 Okay... also für alle die es interessieren :D Mein erster Kuss lief so ab... Ich (13) war mit meinem Freund (15) auf einem Spielplatz und es war leer also kaum Menschen. Wir standen an einer Tischtennisplatte, weil die ein Stück von den Leuten entfernt war. Doch auf einmal fing es an zu regnen und er gab mir seine Jacke. Wir hielten uns eine halbe Ewigkeit im Arm. Bis seine Hand hoch zu meinem Nacken kam und ich seinen Blick zu erwidern. Dann ging eigentlich alles automatisch und wir küssten uns im Regen :) es war einfach wundervoll :)

LeoniMausi 14.06.2014 - 08:33 Hi ich bin 13 Jahre alt und küsse mich schon gerne mit meinem Freund aber bis jetzt immer nur so kurz wir wollen es mal länger machen *-* weiß aber nicht wie es geht :( brauche Hilfe Danke

Sweetblubb 13.03.2014 - 15:28 Zitat von carlyhorsy "Alle sagen man soll seinen Freund spontan küssen aber das ist irgendwie doof geht es dann so ja hallo öhm ich küsse d..." Natürlich kann man vorher darüber reden aber ich finde küssen ist etwas ganz normales und nichts schlimmes und das macht wenn man darüber redet den Moment kaputt aber deine Entscheidung :))

carlyhorsy 12.11.2013 - 19:57 Alle sagen man soll seinen Freund spontan küssen aber das ist irgendwie doof geht es dann so ja hallo öhm ich küsse dich jetzt mal??????? eig. finde ich es besser wenn man seinen freund ersteinmal fragt ob er das überhaupt auch willl...... und ich finde es nicht doof wenn man mit 10 oder 11 nen freund hat ich bin jetzt in der 6.klasse und einer aus meier kl. ist 10 und hat ne 8.klässlerin als freundin das ist schon übertrieben aber wenn sein freund in seiner kl. ist find ich das net schlimm.... ich hatte in der 5. klasse schon nen freund und jetzt bin ich 6. kl und hab wieder einen:-)

Sheila2000 06.11.2013 - 22:48 Ich bin 14 und er in 2 wochen 15 ...

Sheila2000 06.11.2013 - 22:44 Hilft mir bitte jmd ? Unzwar hat mein scharm am sonntag sturmfrei und hat nur mich zu sich nach hause eingeladen und ich habe angst weil ich glaube meinen ersten kuss + (vllt auch erstes mal) zu haben. Bitte helft mir. Ich hab ja sofort zugesagt und er ist einfach so süß *-*

Zwilling13 30.10.2013 - 19:52 Zitat von liliros "ich will meinen ersten kuss haben weil ich in 20 tagen ne zahspange bekomme aber ich kann ja nicht einfach jemanden k..." omg....dieses kommentar is so unglaublich dumm und unnötig...xD

Sweetblubb 29.10.2013 - 00:52 Zitat von 1sweaty "leute hatte schon EINEN freund aber nur einen Monat und haben uns auch nich geküsstund die sind alle schon soo mit vi..." hatte auch am anfang schiss das ich was falsch mache oder so aber man macht eigentlich alles automatisch richtig beim küssen man kann eig. nicht viel falsch machen also hab keine angst :)

hakunamatataparadise 18.10.2013 - 10:28 Zitat von SuperSchneewitschen "Heyy ich bin 15 und noch ungeküsst:D" sagt dein Prfoilbild was anderes

deaktiviert 06.09.2013 - 16:40 Heyy ich bin 15 und noch ungeküsst:D

Sallyjo 07.08.2013 - 17:40 Zitat von nathaliekessler "also ich bin 14 und habe schon seid der 6 klasse keinen freund mehr gehabt und habe panische angst jemanden zu ffrage..." Bei so etwas brucht man keine Ahngst wie du schon gelsesn hast ahbe ich mit 8 schon meienn freund geküsst natürlich ohne zunge einfach nur muns auf mund und der kuss ist fertig .. ;) . Ich hoffe ihc konnte dir helfen ;)

Sallyjo 07.08.2013 - 17:37 Meinen Ersten Freund habe ich am ersten Tag noch geküsst anscheinend hatte ihn das angetörnt und er wollte am nächsten tag mit mir schlafen .. leider musste ichs chulss machen .. zwar bereue ich es heute aber mit 8 jahren das erste mal sex ?? NEVER EVER

1sweaty 03.08.2013 - 23:42 und was mit der Zunge dann maschen wenn man sein berührt hat ??

1sweaty 03.08.2013 - 23:41 leute hatte schon EINEN freund aber nur einen Monat und haben uns auch nich geküsstund die sind alle schon soo mit viiiel Erfahrung !! mich hat auch schon 2 mal ein anderer gefrsgt ber sage immer nein weil ich schoss habe das er kuessen will weil er schon öfters ne Freundin hatte und geküsst hat was könnt ihr mir dazu sagen ?????????????????????????????????????????

Maedchen_xd 31.07.2013 - 22:40 Zitat von schmuseschaf ""Hiiiilfeee ._. mein freund und ich sind jetzt 2 monate zusammen und er sagt mir ständig wie sehr er mich liebt ..." Mund ganz langsam ein bisschen öffnen und deine Zunge langsam zu seiner führen, viel Glück!:)

Maedchen_xd 31.07.2013 - 22:39 Zitat von kilti "hallo ,ich habe sei paar Wochen einen freund wir wollen uns mal küssen aber ich weiß einfach nicht wann der richtige ..." Am besten zu Hause oder an einem ruhigen Ort. Macht es euch bequem und dann kommt das schon von ganz alleine, glaub mir ;)

Maedchen_xd 31.07.2013 - 22:37 Zitat von Juliwa "Ich bin schon 3 monate mit meinen Freund zsm...und der erste kuss bei uns war im Bad ..es war so ein schönes gefuhl *..." Du brauchst keine Angst haben, meistens passiert das von ganz alleine. Du musst einfach dein Mund etwas weiter öffnen und deine Zunge ganz langsam zu seiner führen.(: Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte.

Maedchen_xd 31.07.2013 - 22:35 Zitat von Maedchen_xd "[quote=sweetBlair]ich bin 13 und habe seit 2 wochen einen freund ich liebe ihn und er mich auch er sagt mir das auch ..." Hör einfach auf dein Herz, dann klappt das schon.

Maedchen_xd 31.07.2013 - 22:33 Zitat von sweetBlair "ich bin 13 und habe seit 2 wochen einen freund ich liebe ihn und er mich auch er sagt mir das auch immer und so aber ..." Ich finde den ersten Schritt muss immer der Junge machen!:)

Viiicky 22.07.2013 - 14:30 Zitat von lagirly01 "hi also ich bin 11 Jahre alt bald 12 und bin glücklich mit einem jungen zusammen er lie

Melden! Zitieren von kim2000 29.06.2013 - 22:22 Hey ich bin 13 Jahre alt und hab einen freund seit 2 monaten und unserer kuss war einfach nur wunderbar ich wusste auch zu erst nicht wie ich jz küssen soll aber dan hab ich meinem herz einfach mal vertrauf und der kuss war einfach nur schön also keine angst küssen ist nicht schwer einfach deinem gefühlen vertraun dann schaffst du es auch <3....

Melden! Zitieren von kilti 27.05.2013 - 21:19 ER SAGT AUCH GANZE ZEIT DAS ER MICH LIEBT UND SÜß FINDET UND SO SACHEN(IST DAS NICHT SÜß)

Melden! Zitieren von kilti 27.05.2013 - 21:16 hallo ,ich habe sei paar Wochen einen freund wir wollen uns mal küssen aber ich weiß einfach nicht wann der richtige Zeitpunkt ist .Ich weiß nicht wie ich anfangen soll, und wo ,soll ich es in der schule machen oder auf unserm jugendplatz oder auch bei mir zuhause. SSSSSOOOOOSSSSS BRAUCHE HILFE UND TIPPS.DANKE FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG:

Melden! Zitieren von sweetBlair 08.05.2013 - 23:36 ich bin 13 und habe seit 2 wochen einen freund ich liebe ihn und er mich auch er sagt mir das auch immer und so aber ich will ihn endlich küssen, weiß aber nicht wie ich es einleiten soll.... ja ich weiß die meisten sagen mach es einfach aber das ist leichter gesagt als getan....:) ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben es ist nämlich auch mein erster kuss lg Blair

Melden! Zitieren von GwennyGideon 07.05.2013 - 10:09 Zitat von La_Favolosa "Hiiiilfeee ._. mein freund und ich sind jetzt 2 monate zusammen und er sagt mir ständig wie sehr er mich liebt und er..." Ist doch total süßßßßßß!

Melden! Zitieren von GwennyGideon 07.05.2013 - 10:05 Zitat von Ninamariefleck12 "Ich such einen freund der auch gerne knutscht ! Meldet euch" O gott

Melden! Zitieren von lagirly01 01.05.2013 - 21:13 hi also ich bin 11 Jahre alt bald 12 und bin glücklich mit einem jungen zusammen er liebt mich und wir hatten uns auch schonmal kurz geküsst aber ich will einen richtigen kuss (muss nicht umbedingt mit zunge sein will ich auch gar nicht) und nächste woche haben wir unser 1. date bei mir zu Hause ich weiß aber nicht in welchem moment ich ihn küssen soll und wie denn er wird eh nur über das computerspiel reden, was wir zusammen spielen. Er ist etwas schüchtern aber er will mich auch küssen wie soll ich das am besten machen

Melden! Zitieren von Juliwa 01.05.2013 - 12:53 Ich bin schon 3 monate mit meinen Freund zsm...und der erste kuss bei uns war im Bad ..es war so ein schönes gefuhl *_* ..Und jzt wollen wir den zungenkuss machen aber ich habe bissel angst. Kann mir jemand helfen??? Bitte!! LG ;)

Melden! Zitieren von deaktiviert 19.04.2013 - 21:55 Zitat von schmuseschaf ""Hiiiilfeee ._. mein freund und ich sind jetzt 2 monate zusammen und er sagt mir ständig wie sehr er mich liebt ..." Ich bin schon 7 Monate zusammen und wir wollen auch beide einen Kuss nimm es locker und Treff dich irgendwo wo ihr alleine und ungestört seid

Melden! Zitieren von schmuseschaf 18.04.2013 - 14:03 "Hiiiilfeee ._. mein freund und ich sind jetzt 2 monate zusammen und er sagt mir ständig wie sehr er mich liebt und er hat mich neulich gefragt ob er mal einen kuss von mir bekommt! :) ich habe nur noch nie einen zungenkuss gehabt (er auch nicht) und ich habe keine ahnung wie ich das machen soll...kann mir bitte einer helfen? :P :) " hey ;-) also wenn ihr schon seit 2 monaten zusammen seid, wirds doch mal zeit für einen kuss, nicht? du brauchst da gar keine angst zu haben, dein freund ist sicher genauso aufgeregt wie du ;-) und wegen dem zungenkuss - küsst euch doch erstmal ganz normal, das mit der zunge kommt dann schon von alleine ;-) wichtig ist, dass du nicht dabei verkrampfst, versuch es einfach zu genießen :p

Melden! Zitieren von Ninamariefleck12 06.04.2013 - 17:57 Ich such einen freund der auch gerne knutscht ! Meldet euch

Melden! Zitieren von hjlsdfhl 02.04.2013 - 17:37 ich wurde schon mal von einem jungen geküsst, gillt das? (geküsst WERDEN)

Melden! Zitieren von La_Favolosa 28.03.2013 - 12:19 Hiiiilfeee ._. mein freund und ich sind jetzt 2 monate zusammen und er sagt mir ständig wie sehr er mich liebt und er hat mich neulich gefragt ob er mal einen kuss von mir bekommt! :) ich habe nur noch nie einen zungenkuss gehabt (er auch nicht) und ich habe keine ahnung wie ich das machen soll...kann mir bitte einer helfen? :P :)

Melden! Zitieren von Y__Y 27.03.2013 - 14:19 Ich steh auf so einen Typen und wie ich herausgefunden habe er auch auf mich.Er Ist einer der beliebtesten Jungs von der Schule und ich habe total schiss bei ihm etwas falsch zu machen. Kann mir jemand ein paar Tipps geben????? Es ist meine erste Beziehung!!!! Freue mich wenn mir jemand hilft GLG

Melden! Zitieren von Y__Y 27.03.2013 - 13:15 Zitat von Sally610 "Küssen mit fast 12.Okay oder nicht?" was soll daran schlimm sein es ist doch dir überlassen wie alt du beim küssen bist ich meine es gibt auch 2jerige die knutschen

Melden! Zitieren von deaktiviert 26.03.2013 - 12:24 Küssen mit fast 12.Okay oder nicht? Küssen mit fast 12.Okay oder nicht?