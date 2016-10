Kylie Jenner warnt vor gefährlichen Fake-Lip-Kits

+ + So gefährlich sind die Fake-Lip-Kits + +





@KylieJenner tried to get a deal on a lipkit and my lips literally stuck together. Here's the differences between yours and a fake. pic.twitter.com/dVvgOhx9zk — Kori (@campbellkori) 27. Oktober 2016





+ + Oh no! Kylie verkauft nicht mehr nach Deutschland + +

Ein von Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) gepostetes Foto am 26. Aug 2016 um 12:08 Uhr

+ + Kylie Jenner launcht Kyshadow Palette + +





+ + Kylies Firma ist sch****? Jetzt antwortet sie + +







facts! No F over here. I'm here and I'm listening to you guys and I hear you on the shipping!! Working on lowering domestic shipping OR doing some special free shipping days! I will keep you updated x Ein von Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) gepostetes Foto am 6. Jul 2016 um 10:22 Uhr







+ + Zwei Blautöne sind neu! + +









+ + Metallic Schwarz ist die neue Farbe + +





Kylizzlemynizzl)





+ + Darum wird die Verpackung geändert + +





Kendall & Kylie Jenner: Die süßesten Kinderfotos







+ + Kylie launcht Metallic Lip Kits + +







+ + Kylie Jenner benennt ihr neues Lip Kit nach ihrer Oma + +





Ein von Kylie Jenner Snapchats (@kylizzlesnapchats) gepostetes Video am 2. Feb 2016 um 1:39 Uhr

Ein von Lip Kit By Kylie (@lipkitbykylie) gepostetes Foto am 21. Jan 2016 um 21:38 Uhr

Ein von L'Oréal Paris Official (@lorealparisofficial) gepostetes Foto am 22. Jan 2016 um 4:26 Uhr

+ + Kylie Jenner Lip Kit: In 30 Sekunden ausverkauft + +



Die Schönheits-OPs der Stars



I'm so sad they sold out so fast. Don't be upset! This isn't exclusive. There is more to come & still a chance to buy before Christmas! — Kylie Jenner (@KylieJenner) December 1, 2015





+ + Diese Farben sind ähnlich! + +



jv

Weil es immer häufiger vorkommt, dass Kundinnen sich über "ihre" Lip Kits beschweren, die dann am Ende doch Fake-Produkte sind, warnte Kylie Jenner auf ihrem Snapchat-Account ausdrücklich vor den NachmachenEin Mädchen tweetete an Kylie, dass ihre Lippen zusammenklebten, nachdem sie den Fake-Lip-Balm verwendet hatte. Via Snapchat sagte Kylie, dass der einzige Weg, ihre offiziellen Produkte zu kaufen, über ihre Websiteist. Das Traurige ist nur, dass wir deutschen Mädels ja leider die Produkte nicht mehr nach Deutschland liefern lassen können.Zum Glück gibt es fast von jeder Make-up-Marke mittlerweile ähnliche Produkte, also matte Lippencremes oder -stifte. Da brauchst du dann auch keine Angst haben vor gefährlichen Inhaltsstoffen wie in den Fake-Produkten.Schlechte Nachrichten für alle deutschen Fans von Kylie Jenners Kult-Kosmetik:Schuld daran ist eine Vorschrift, wonach jeder Shop immer die Kontaktadresse einer Firma in Deutschland angeben muss, damit die Produkte nach Deutschland ausgeliefert werden dürfen.dürfen sich weiterhin über Post von Kylie freuen.Dass Kylie Jenner ihr Imperium weiter ausbaut, war zu erwarten. Jetzt kommt nämlich keine neue Lip-Kit-Farbe sondern eine nagelneue! Die sogennante-Palette wird es ab heute geben und sicherlich genauso schnell ausverkauft sein, wie die Lip Kits am Anfang.Weil Pakete entwederund sich die Kundinnen massenweise darüber beschwerten, dass Kylie ihre berühmten Lip Kitsverkaufe, weil es ein ähnliches Produkt von einer anderen Marke für nur 6 $ gebe, hat Kylie Cosmetics von einem bekannten Bewertungs-Portal die! Mit diesem Text wehrte sich jetzt Kylie und klärte die Sache auf:Einer der wichtigsten amerikanischen Feiertage, dersteht bevor. Und Kylie Jenner erfüllt mit ihren beiden neuen Farben ihre patriotische Pflicht, für das perfekte Make-up für denzu sorgen. Ab Freitag werden die Limited Editions- ein helles Blau, was inspiriert ist von ihrem Ferrari - und- ein dunkles Blau - in ihrem Onlineshop erhältlich sein.Kylie Jenner ist unter die Goths gegangen und hat ihr Kult-Lip Kit nun auch inveröffentlicht. Via Snapchat zeigte sie schon mal eine exklusive Vorschau auf das Produkt, was bald im Store erhältlich - und natürlich auch wahrscheinlich innerhalb einer Stunde ausverkauft - sein wird., also "Majestät", ganz im Stil ihrer anderen, metallischen Lip Kit Farben, die auch "königliche Namen" tragen, und ist metallisch-glitzernd schwarz mit einem blauen Unterton.Einfach nur traurig: Viele Kundinnen beschwerten sich, dass ihreBei der Nachprüfung fand man heraus, dass dieoder das ganze Paket geklaut wurde. Denn durch das nicht zu verwechselnde Design mit den schwarzen Tropfen auf dem weißen Karton sieht man natürlich auf den ersten Blick, worum es sich handelt. Daher müssen die Lip Kits von Kylie Jenner demnächst in neutralen Päckchen versandt werden.Die Instagram-Seite von Kylie Jenners Lip Kit teilte im Dezember 2015 ein Bild von Lippen, die metallisch glänzten. Viele Fans flippten daraufhin total aus und hofften, dass diese Farbe bald erhältlich sein wird. Damals wurden Kylies Anhänger erst mal enttäuscht: Denn das geteilte Foto war der Look einer anderen Make-up-Marke und es sah erst mal nicht so aus, als würde das Produkt bald erhältlich sein. Doch jetzt kam die tolle Überraschung! Drei metallische Farben wird es tatsächlich ganz bald zu kaufen geben:Angeblich soll man den krassen Look mit einer Mischung aus einem kupfer-farbenen Glitzerpuder (von) und einem Lip Gloss imitieren können. Wer also ein bisschen herumexperimentieren möchte, kann diesen Effekt wahrscheinlich selbst erzielen!Kylie Jenner bringt zusätzlich zu den drei Farben, die es schon gibt, nochDie erste kündigte sie Mitte Januar an und besteht aus einem dezenten Pink-Ton namens. Und jetzt verriet sie auf Snapchat noch eine neue Nuance: Einen kräftigenAuch die Farbe "Dolce K" hatte einen niedlichen Hintergrund, denn so hieß ihr Hund, den sie in ihrer kindheit hatte. Natürlich sind die neuen Kylie Jenner Lip Kits auch hochpigmentiert und in der typischen Kylie-matten Optik.Kein Problem! In einem wunderschönen Rot vonkommt derinoder in der pinken Version alsden Lip Kits sehr nahe. Das Neue daran? Anders als bei einem Lippenstift oder einer Lippencreme besteht die Farbe hier aus Puderpigmenten. Jana von Mädchen.de ist der "Matte-Lippenstift-Junkie" der Redaktion und hat die beiden Farben schon selbst getestet und ist begeistert, denn das Puder fühlt sich ultra-leicht an auf den Lippen, deckt super und hält langeWenn man über dienachdenkt (zumindest bei den Promis), dann kommendefinitiv an erster Stelle. Lange Zeit wurden sie immer und immer größer, doch Kylie selbst schwieg zu den Beauty-Doc-Gerüchten. Doch schließlich war sie das Versteckspiel leid und gab zu, dass ihre Lippen aufgespritzt wurden. Bei Instagram, Snapchat & Co. stellt sie immer wieder ihren gigantischen, meist in soften oder dunklen Nude-Farben bepinselten Mund in den Vordergrund. Dass sich damit auch richtig Kohle verdienen lässt, war der nächste logische Schritt.Am Montag, den 30.11. um 9 Uhr morgens ging schließlich ihr "Kylie Jenner Lip Kit" in den Verkauf auf einer eigens eingerichteten Website. Und nur 30 Sekunden später hieß es schon: Sold out - ausverkauft., schrieb Kylie auf ihrem Twitter-Account. Ganz so traurig kann sie allerdings nicht gewesen sein, der rasante Abverkauf wird sich ziemlich positiv auf ihr Bank-Konto ausgewirkt haben. ;-)Von NYX gibt es eine matte Lippen-Creme, die nicht ganz die gleichen, aber zumindest sehr ähnliche Farben anbietet. Auch hier ist die Farbe sehr satt und durch den Matt-Effekt super edel. Wir haben getestet und folgende Farben für am ähnlichsten zu Kylies "Candy K", "Dolce K" und "True Brown" befunden: