Liont: Geht es jetzt endlich wieder bergauf?

Werde die nächsten Wochen nicht mehr online sein, bin ab nächster Woche erstmal in der Klinik! Tut mir alles wirklich sehr leid. ❤️ — LNT. (@TheRealLiont) June 4, 2016

, fragt Timo zu Beginn des Videos.Denn das normale Hater-Verhalten macht ihn traurig und lässt ihn nachts oft nicht schlafen. Die Kommentare unter seinem Video sind fast alle positiv, die Zuschauer finden es gut, dass Hater-Kommentare auf YouTube endlich thematisiert werden. Wir finden es auch ein gutes Statement von Timo und hoffen, dass er sich die Kommentare in Zukunft nicht mehr so zu Herzen nimmt, wie nach der Veröffentlichung seines ersten Albums - damals dachte er sogar an Selbstmord, nachdem er auf der Video-Plattform total gedisst worden ist...Oh je, was war denn mit Timo los? Am Wochenende vom 4.-5. Juni zeigte sich der YouTuber nachts um vier Uhr total betrunken auf YouNow. 15 Minuten lang redet er fast gar nichts, wirkt total abwesend und sitzt nur oben ohne vor der Kamera. Dort schrieb er dann in die Kommentare, dass er und Katrin sich getrennt haben. In einem langen Video erklärt nun Timo selbst, was mit ihm los war.Gestern erklärte Timo in einem langen Video, was mit ihm los war, als er sich betrunken auf YouNow streamte. Am nächsten Tag wusste der YouTuber nicht mal mehr, dass er das getan hat.Dort ließ er sich therapeutisch behandeln.Schon 2012 war Liont in der Klinik - denn er hat Depressionen. Und immer, wenn er sich jetzt schlecht gefühlt hat und seine Antidepressiva nicht geholfen haben, hat er getrunken.Er möchte sich jetzt mehr um seine Psyche kümmern und bald auch wieder auf YouTube aktiver sein.Auf Snapchat postete sie ein Bild von ihm. Hauptsache er hat jemanden, der ihm in dieser schwierigen Zeit beisteht!Jetzt postete Katrin eine Antwort auf einen Tweet von Liont, indem erschreibt. Gab es also nie eine Trennung? Warum Liont dann am Wochenende während des YouNow-Streams geschrieben hat, dass er und Katrin nicht mehr zusammen sind, ist unklar. Vielleicht haben sich die beiden einfach nur heftig gestritten...Seine Fans sind von seinem YouNow-Auftritt alles andere als begeistert – es wirkt so, als sei Timo mega betrunken oder sogar unter Drogen. Sicher ist das allerdings nicht. In den Kommentaren schreibt er dann, dass er und Katrin nicht mehr zusammen sind.Gestern twitterte Liont dann noch, dass er in den nächsten Wochen nicht online sein wird, weil er auf dem Weg in dieist. Steht es etwa doch so schlimm um den YouTuber? Eigentlich schienen er und Katrin recht glücklich zu sein. Die Trennung kam plötzlich und schockt viele seiner Fans.Schon nach der Trennung von Dagi ging es ihm nicht besonders gut – in einem Interview verriet er mal, dass er sogar an Depressionen gelitten hat.Wir wünschen dem YouTuber gute Besserung.