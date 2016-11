Löscht YouTube wirklich Simon Desues Kanal?

Wie viel Geld verdienen YouTuber? Die Top 10!



Jeder Musiker, der einen Song produziert, hat dasan diesem Lied. Benutzt jemand das Lied in einem Video und schneidet es in seinen Clip, dann muss er entweder an den Urheber Geld bezahlen oder darf es nicht benutzen. Simon Desue hat einfach Songs in seinen Videos benutzt, die er nicht hätte benutzen dürfen und wo er die Erlaubnis nicht eingeholt hat.Daraufhin haben die großen Plattenlabels, die die Musiker vertreten, die Videos mit der Musik von ihnen bei YouTube– so stand bei den Videosdabei. Simon Desue hat mit seinen Clips so auch kaum etwas verdient, weil die Plattenlabelds die Kohle für die Views kassierten.Jetzt haben allerdings die Plattenlabels anscheinend die Schnauze voll und wollen, dass solche Videos gar nicht auf YouTube sind. Drei Mal dürfen Videos eines YouTubers von den Labels angekreidet werden – dann ist der Kanal weg. Doch bei Simon Desue sind schon über 60 Videos auf seinem Kanal, die „markiert“ wurden.Sein Management versucht zwar, eine Lösung zu finden, aber wenn die Plattenlabels darauf bestehen, dann können sie nichts machen.Schließlich sind damit nicht nur alle Abos futsch, sondern auch seine YouTuber-Grundlage. Im Prinzip kann es aber jeden treffen, egal, ob Bibi, Dagi & Co.: Deswegen verwenden die meisten YouTube auch urheberrechtlich freie Musik in ihren Videos. Simon Desue hat schon mal vorgesorgt und einen neuen Kanal angelegt – der hat mittlerweile auch schon über