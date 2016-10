Nägel der Stars: Coole Nail Art

Die Künstlerin Lupita Garcia macht Kunst und Souvenirs aus toten Skorpionen. Um von ihr verarbeitet zu werden, müssen die Spinnentiere jedoch eine gewisse Größe haben, kleine und auch junge Skorpione schmiss die Künstlerin bislang immer weg. Um dieser „Verschwendung" entgegen zu wirken, dachte sich Garcia etwas ganz neues aus…Die zu kleinen und jungen Skorpione werden nun zur Nail Art. Einmal auf den Nagel geklebt, werden sie schnell überlackiert und der Lack unter LED-Licht ausgehärtet. Schon ist der makabere Hingucker fertig. Nun ja – optisch ist der Skorpion-Nagel ein Look, der in Mexiko gut ankommt. Die Maniküre, die man übrigens schon für ca. 3 Euro bekommt, gefällt den Kunden, denn es ist „" und".Was so eingepfercht unter Lack recht ungefährlich aussieht, hat es aber in sich! Der Stachel des Skorpions kann innerhalb weniger Stunden einen Menschen töten. Die Künstlerin selber wurde schon dreimal gestochen – vielleicht ist das ja auch ihr persönlicher Rachefeldzug gegen die armen Tiere.