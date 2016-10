mckameymanor.com Ein von Mckamey Manor (@mckameymanor) gepostetes Foto am 21. Jan 2013 um 22:46 Uhr

+ + Wie kann man entkommen? + +





+ + Die neueste Attraktion: Die Kammer + +

Wer sich in seinen eigenenbegeben will, der muss vorher einige Formulare unterschreiben. Damit wird bestätigt, dass man freiwillig teilnimmt, sich über alle Risiken im Klaren ist, psychisch fit ist und diverse Verletzungen in Kauf nimmt. Ein Mindestalter vonwird außerdem vorausgesetzt.Ingeht es dann durch das Haus – man wird gejagt, gefoltert und auch eingesperrt. Mit Sägen, Särgen, Knebel, Kunstblut und anderen Folterinstrumenten (beispielsweise einen Käfig, der um deinen Kopf befestigt wird) geht es auf eine achtstündige Tour mit dem Motto:Es gibt nur, wie man dem Wahnsinn entkommen kann: Entweder bricht man körperlich bzw. psychisch zusammen oder man steht die acht Stunden durch. Letzteres hat noch keiner geschafft. Bis jetzt liegt, so der Besitzer Russ McKamey gegenüber Travelbook.de. Ryan Lawrence, der als Foltermeister für das Anwesen arbeitet, sagt in einem Video auf Vimeo:Fürist die ganze Sache verantwortungslos. Zwar gibt es Sanitäter auf dem Gelände, da ein Besucher mal einen Herzinfarkt erlitten hat, doch die Schauspieler hätten keine Ausbildung, wie sie mit Menschen in solchen Situationen richtig umgehen müssen. In einem Video kann man sehen, wie ein Schauspieler einen Besucher immer wieder unter Wasser drückt – dabei kann die Lunge bleibende Schäden davontragen. Doch auf dem Horror-Anwesen gibt es keine Tabus: Knochenbrüche, Übergeben, Ohnmacht oder Angstzustände stehen an der Tagesordnung.McKameys neueste Attraktion:). Länger alshat es bis jetzt noch keiner ausgehalten, obwohl auch diese Tour acht Stunden gehen soll, so McKamey gegenüber Travelbook.de. In diesem Szenario wird man unter anderem in einen fasttief eingegrabenen Sarg gefangen aus dem sich die Teilnehmer selbst befreien müssen. Für dieses besondere Erlebnis gibt es eine Liste von sieben Bedingungen, die ein Teilnehmer erfüllen muss – unter anderem einen Drogentest, Background-Check, eine Krankenversicherung und ein Vorgespräch auf Skype.2015 standen ca.auf der Warteliste, um an einem Freitag oder Samstag auf das Anwesen kommen zu dürfen. Der Eintritt: Eine Dose Hundefutter, die anschließend an eine Tierorganisation gespendet wird.