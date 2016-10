The Fappening: Hacker muss in den Knast

Melden! Zitieren von LittelMissPerfect10 20.12.2014 - 15:29 immer sinds die russen -.- 8bin selber eine halbe) Und man ist eig. selber schuld wenn man solche bilder auf der cloud hochläd,ich meine hallo? das ist apple das war eh klar ...

Melden! Zitieren von MietzeXOXO 14.10.2014 - 16:01 Zitat von shelly1999 "[quote=hate_everyone]und statt hier rumzulabern "dann sollte man halt keine nacktbilder machen", wie wärs s..." Amen.

Melden! Zitieren von MayFlower123 03.09.2014 - 16:46 Find's zwar auch schlimm, aber schließe mich der Meinung an, dass man damit (gerade als Star) hätte rechnen müssen. Ist einfach so.

Melden! Zitieren von shelly1999 03.09.2014 - 15:08 Zitat von hate_everyone "und statt hier rumzulabern "dann sollte man halt keine nacktbilder machen", wie wärs stattdessen zu verlang..."

Melden! Zitieren von whatzup 02.09.2014 - 23:05 Ich habe alle Bilder gesehen und Bar Rafaeli wird sich jetzt wohl nicht mehr aus dem Haus trauen.

Melden! Zitieren von miomuno 02.09.2014 - 09:34 Also ich finde es nicht besonders schlau, Nacktbilder zu machen, da heute jeder diese Risiken kennt. Allerdings kann ich verstehen, dass es einen gewissen Reiz hat, vor allem, wenn man sie mit dem Partner teilen möchte, bei uns Normalos z.B. aufgrund einer Fernbeziehung. Dennoch ist es das allerletzte, in die sowieso schon kleine Privatsphäre der Prominenz einzudringen und ich hoffe wirklich, sie finden den Täter.

Melden! Zitieren von deaktiviert 02.09.2014 - 00:54 HÖRT. AUF. DEN. OPFERN. VON. STRAFTATEN. DIE SCHULD. DARAN. ZU. GEBEN. HÖRT. AUF. DEN. OPFERN. VON. STRAFTATEN. DIE SCHULD. DARAN. ZU. GEBEN.

Melden! Zitieren von Diddldoll 01.09.2014 - 23:59 Zitat von whitepearl "Da das ja eh illegal ist, und Hacken im Allgemeinen auch, ist dieser Kommentar äußerst unnötig. So etwas kann man nicht verhindern, das ist schlicht weg der Mensch und seine Persönlichkeit der so etwas tut. Also sollte man als Star doch so gescheit sein, so etwas nicht zu machen, wenn man da selbst doch ständig von hört.. " es ist damit anders als mit einer geldbörse. es geht dabei um nackt- oder sexbilder, und sowas muss man doch nun wirklich nicht machen, oder? gerade als star weiß man doch, wie leicht sowas in falsche hände geraten kann. trotzdem glaube ich nicht, dass es in der natur des menschen liegt, sowas zu tun. und natürlich ist es trotzdem noch ein schlimmes verbrechen, aber als star muss man sich über sowas nicht wundern und seine daten nicht bei iCloud hochladen.

Melden! Zitieren von whitepearl 01.09.2014 - 23:05 Zitat von hate_everyone "[quote=whitepearl]Da das ja eh illegal ist, und Hacken im Allgemeinen auch, ist dieser Kommentar äußerst unnötig. So ..." Das ist jetzt ja wohl nicht mit einer Geldbörse zu vergleichen, oder? Aber da du das Beispiel ja so schön vorgebracht hast, kann ich dir auch daran zeigen was ich meine: An einem Strand, von dem du weißt das dort generell sehr viel geklaut wird, lässt du deine Geldbörse doch auch nicht einfach auf dem Handtuch liegen, während du schwimmen gehst, oder?

Melden! Zitieren von _michigrr_ 01.09.2014 - 22:01 Was gibt es nur für kranke Leute?! Echt schlimm sowas und ich hoffe einfach nur das die Person/Personen so schnell wie möglich geschnappt werden!

Melden! Zitieren von schwarzblass 01.09.2014 - 20:50 Zitat von hate_everyone "[quote=whitepearl]Da das ja eh illegal ist, und Hacken im Allgemeinen auch, ist dieser Kommentar äußerst unnötig. So ..." Das stimmt

Melden! Zitieren von deaktiviert 01.09.2014 - 20:43 tut mir ja echt leid für die, aber man macht auch keine nacktfotos von sich und lädt sie in die cloud hoch - und sonst selber schuld!!! das ist meine meinung tut mir ja echt leid für die, aber man macht auch keine nacktfotos von sich und lädt sie in die cloud hoch - und sonst selber schuld!!! das ist meine meinung

Melden! Zitieren von Knallgirl 01.09.2014 - 20:33 Die Stars proftierfen doch von der Promotion. Die sind sich bei jedem Nacktbild der Tatsache bewusst, das das an die Öffentlichkeit gelanden können und mit Klagen gegen die Veröffentlichung kann man viel Geld machen. Abgesehen davon interessiert es nun wirklich nicht wie irgendwelche Stars nackt aussehen. Die sehen auch nicht anders aus als andere nackte Frauen. Verstehe da die Sensation nicht. Wenn ich scharfe Aufnahmen sehen will kauf ich mir einen Porno. Da sind zumindest auch Profis am Werk.

Melden! Zitieren von deaktiviert 01.09.2014 - 19:42 Zitat von whitepearl "Da das ja eh illegal ist, und Hacken im Allgemeinen auch, ist dieser Kommentar äußerst unnötig. So etwas kann man nicht verhindern, das ist schlicht weg der Mensch und seine Persönlichkeit der so etwas tut. Also sollte man als Star doch so gescheit sein, so etwas nicht zu machen, wenn man da selbst doch ständig von hört.. " achso, und wenn dir diebe deine geldbörse klauen, dann kann ich auch sagen, dass du besser so gescheit hättest sein sollen, keine geldbörse mitzunehmen, denn schließlich hört man doch ständig von diebstahl????

Melden! Zitieren von Agony 01.09.2014 - 19:06 Ich sehe es genauso wie hate_everyone. Klar ist es riskant, solche Bilder zu machen, aber es ist wirklich das absolut allerletzte, sich private Bilder illegal zu besorgen und zu veröffentlichen. Ich finde es einfach falsch zu sagen, "Ja, selber Schuld, man soll halt keine Nacktbilder machen", wenn das Problem an den Veröffentlichern/Hackern/wasauchimmer liegt.

Melden! Zitieren von whitepearl 01.09.2014 - 17:00 Zitat von hate_everyone "und statt hier rumzulabern "dann sollte man halt keine nacktbilder machen", wie wärs stattdessen zu verlang..." Da das ja eh illegal ist, und Hacken im Allgemeinen auch, ist dieser Kommentar äußerst unnötig. So etwas kann man nicht verhindern, das ist schlicht weg der Mensch und seine Persönlichkeit der so etwas tut. Also sollte man als Star doch so gescheit sein, so etwas nicht zu machen, wenn man da selbst doch ständig von hört..

Melden! Zitieren von deaktiviert 01.09.2014 - 16:51 und statt hier rumzulabern "dann sollte man halt keine nacktbilder machen", wie wärs stattdessen zu verlangen, dass man sich nicht illegal die bilder anderer leute besorgen soll?????? und statt hier rumzulabern "dann sollte man halt keine nacktbilder machen", wie wärs stattdessen zu verlangen, dass man sich nicht illegal die bilder anderer leute besorgen soll??????

Melden! Zitieren von deaktiviert 01.09.2014 - 16:46 ich find sowas extrem asi und versteh auch nicht, warum man sich die mühe macht, das leben und den ruf anderer leute zu zerstören. ich find sowas extrem asi und versteh auch nicht, warum man sich die mühe macht, das leben und den ruf anderer leute zu zerstören.

Melden! Zitieren von whitepearl 01.09.2014 - 13:49 Jetzt mal ehrlich, das ist nicht das erste das mal, dass so etwas passiert ! Da sollte man als 'Star' doch irgendwann mal so klug sein und erst gar keine Nackt Fotos von sich machen.

Melden! Zitieren von LisiiXD 01.09.2014 - 13:18 Das ist echt übel...sowas in Zukunft lieber lassen :/

Melden! Zitieren von Kakteenbluete 01.09.2014 - 13:01 woah, des ist soo vies!! Ich mein, warum macht man sowas denn üerhaupt??

Melden! Zitieren von deaktiviert 01.09.2014 - 12:59 Ist natürlich blöd, aber wenn man von solchen Vorfällen weiß, dann sollte man einfach keine Nacktbilder von sich machen. Ist natürlich blöd, aber wenn man von solchen Vorfällen weiß, dann sollte man einfach keine Nacktbilder von sich machen.