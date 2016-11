ready to gear up! It's black sunday 💀☠️ #raidernation 🏈 Ein von Josephine Skriver (@josephineskriver) gepostetes Foto am 6. Nov 2016 um 6:42 Uhr

one last dip 🌊 💦 next stop paris ✈️ Ein von Josephine Skriver (@josephineskriver) gepostetes Foto am 14. Nov 2016 um 10:17 Uhr

Die verrücktesten Schönheitstrends



Derist gerade in sämtlichenziemlich angesagt. Mädchen und Frauen posieren dort in Unterwäsche und setzen ihre Hüfte dabei gekonnt in Szene. Der „Hip Dent“ betrifft aber nur, die den Betrachtern bislang wohl eher weniger ins Auge gefallen sein dürfte. Hat frau nämlich zwischen ihren Hüftknochen und dem Oberschenkelso erfüllt sie den absurden Trend, den der „Hip Dent“ vorschreibt.Diese schmale Einbuchtung liegt dann genau dort, wo der Hüftknochen oben endet. Das Model,, führt bei Instagram vor, wie das aussehen kann und gilt durch ihre Posen schon fast als Vorreiterin dieses merkwürdigen „Schönheitstrends“. Doch ein bisschengehört natürlich auch mit zu diesem „Trend“ dazu, allein durch wahnsinnig viel Sport kann man die „Hip Dent“ nicht erreichen.Daher zählt der „Hip Dent“ bei vielenauch zu den, da ihn eben nicht alle erfüllen können. Eine ziemlich merkwürdige Ansicht von Schönheit, finden wir! Also Mädels,- Der nächste absurde Trend kommt und geht bestimmt genauso schnell, wie die anderen vor ihm auch.