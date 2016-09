15 Gründe, warum wir Haustiere lieben



, sagt die Sprecherin der neuseeländischen Auktionswebsite „“. Aufmerksamkeit haben sie allerdings bekommen, doch für welchen Preis?Fakt ist, dass es in Neuseeland legal ist, Tiere auszustopfen, die auf natürliche Art ums Leben gekommen sind. Und ein Zettel in der Taschen bescheinigt, dass für diese Taschen kein Tier leiden musste. Worte sind zwar sehr geduldig, aber trotzdem wollen wir das mal glauben. Tierschützer gehen natürlich schon jetzt auf die Barrikaden:, so der „Save Animals From Exploitation“- Direktor Hans Kriek.Doch wieso sind Taschen aus Rinder- oder Schweineleder dann okay? Schließlich ist das auch ein totes Tier, könnte man argumentieren. Katzen kennt man eben eher als Haustier und ein Kopf mit Ohren und Plastik-Augen ist eben nochmal eine andere Hausnummer, sagen die anderen.Auch krass: Radiomoderator tötet Kaninchen in Live-Show Auf jeden Fall ist die Katzen-Tasche Geschmackssache und nur für echte „Liebhaber“ geeignet, denn die Auktion startet bereits bei 1400 Neuseeländischen Dollar – das sind immerhin 920 Euro.Was denkst du über diese Tasche?