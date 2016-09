Trennt sich One Direction endgültig?

Harry Styles: Frisuren



THEY LEFT A SPACE FOR ZAYN LEAVE ME ALONE #DragMeDownMusicVideo pic.twitter.com/j6gtdef7s1 — s loves z ୭̥*ॱ (@invisibleziam) August 21, 2015

nb

ist gerade Trending Topic auf Twitter, denn die Fans wollen einfach nicht wahrhaben, dass es sich hierbei um ein schlechtes Zeichen für die Zukunft handeln könnte. Zum Vergleich - so sah die Website von One Direction vorher aus und so sieht sie jetzt aus:Noch vor dem Verlassen von Zayn Malik kursierten immer wiederim World Wide Web – Harry Styles wolle eine Solokarriere starten und Zayn Malik wolle als Rapper so richtig durchstarten. Letzteres ist eingetreten: Zayn verließ die Band und tat sich mit Naughty Boy zusammen, auch wenn zwischen den beiden Künstlern anscheinend Streitereien herrschen.Laut People.com möchte 1D allerdings ab März 2016 eine Pause von einem Jahr machen –und wird bis Februar 2016 promotet. Allerdings wird es keine Tournee für das neue Album geben – One Directions letztes Konzert ist am 31. Oktober 2014 im britischen Sheffield.Einerzählte gegenüber der „Sun“:Die Quelle betont, dass sich die Band nicht auflösen will, sondern nur eine Pause einlegt:Schon Simon Cowell, der die One Direction damals bei „The X Factor“ entdeckt hatte, sagte damals, während die ganzen Gerüchte um Solokarrieren aufkam und Zayn noch in der Band war, gegenüber der „Sun“:Er gab ihnen den Segen, dass sie alleine durchstarten dürfen. Doch auch er hoffte, dass die Band zusammenbleibt! Wir sind gespannt, mit welchen Soloprojekten uns Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson und Niall Horan überraschen werden.ist übrigens die erste Single, in der Zayn Malik nicht mitsingt. Viele der Fans sehen im Video zum Song Hinweise darauf, dass die Jungs extra für Zayn Platz gelassen haben: