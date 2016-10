Pickel ausdrücken kann zum Tod führen?!

Hausmittel gegen Pickel



Dieser Satz des britischen Dermatologen Dr. Vishal Maden sorgte in den vergangenen Wochen in England für einige Schlagzeilen. Er erklärte, dass es einen Bereich im Gesicht gibt, wo die Blutgefäße direkt mit dem Gehirn verbunden sind und, im Falle einer Entzündung des Pickels, dies zu schlimmen Folgen führen kann - das sogenannte Bermuda-Dreieck deines Gesichts.Aber heißt das, man darf nie wieder eine Unreinheit entfernen, sogar wenn es schon gelb ist? Igitt! Wir haben, Facharzt für Dermatologie, gefragt, was es genau mit dieser Aussage auf sich hat:Zur Bekämpfung der fiesen Hautunreinheiten sollte man also vorsichtshalber auf ewiges herum drücken und quetschen verzichten und sich lieber auf das natürliche Abheilen verlassen, gerne auch mit ein paar Hilfmitteln. Und diejenigen unter euch, die es wirklich nicht sein lassen können, weil sie meinen, man kann mit einem derartigen "Furunkel" nicht auf die Straße gehen, sollten sich diese von einem Spezialisten entfernen lassen, der weiß, was er tut. Safety first sozusagen.