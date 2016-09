Ritzen & SVV: ein Erfahrungsbericht

Melden! Zitieren von Broken165 14.09.2016 - 08:40 Ich ritze mich auch..aber so richtig aufhören will ich nicht. Vorllam idt es total schwierig und irgenwie ist es ja auch ein teil von deinen leben geworden...Ich finde Narben schön..Ja ich bin komisch..und ja ich hab Probleme und wer sagt ritzen ist ein Trend hat sowas wie von keine Ahnung Also MiMeey was du sagt stimmt nicht

Heii. Ich weiß nicht warum ich das jetzt schreibe aber ich muss das einfach mal loswerden. Ich ritze mich. Und ja ich bin da nicht die einzige. Aber ritzen ist kein Trend! Menschen die sich ritzen, sind emotional am Ende. Sie können nicht mehr und finden durch das ritzen einen Ausweg. Ich weiß zwar das es kein Ausweg ist sondern alles noch schlimmer macht, aber als ich das erkannte war es schon zu spät. Und zum Thema Aufmerksamkeit: Wenn ich doch eh nur Aufmerksamkeit will, warum trage ich dann lange Pullover? Warum hasse ich es mit Menschen darüber zu reden? Warum verstecke ich meine Narben dann? Warum lauf ich lächelnd durch die Welt obwohl ich heulen könnte. Ich will keine Aufmerksamkeit! Ich bereue keine einzige meiner Narben! Sie sind ein Teil von mir und zeigen das ich den Kampf gegen den Tot gewonnen habe.

Hab 5 Wochen lang geritzt (Liebeskummer). Einen Monat, nachdem ich die Sicherheitsnadel, mit der ich mich verletzt hab, aus dem Fenster geworfen hatte , kam ein kleiner Rückfall. Zwei Gedichte, sechs Wochen und tausende Tränen später bin ich jetzt am überlegen, ob ich vielleicht zu einem Psychologen gehen soll. Also ich würde echt gern, hab auch keine Angst davor und find es nicht seltsam oder so... Aber ich weiß nicht, wie ich das alles meiner Mutter sagen soll. Wir haben nicht so die enge Verbindung zueinander, sehen uns kaum und reden nie über ernstere Themen (ich fühle mich schon unwohl, wenn ich das Thema BH ansprechen muss ). Naja vielleicht hat ja jemand von euch ein paar Tips, wie ich es meiner Mutter sagen kann, oder ob ich auch zu einem Psychologen gehen kann, ohne dass sie es weiß.

Habe auch nach einem Streit mit meiner Mutter damit angefangen...

ich habe auch nach nen steit mit meiner mom angefangen zu ritzten. die narben sieht man noch leicht, aber draud angesprochen hat mich noch niemand . manchmal sehe ich sie mir an und denke: Eigentlich sieht es eher interessant aus als schlimm, weil jede narbe eine eigene geschichte erzählt

Ich finde es eigentlich richtig bescheuert, sich zu ritzen ! obwohl ich es selber mache. Und dass manche Menschen meinen es wäre nur für Aufmerksamkeit und ein Trend, der hat sih gewaltig geschnitten.

Vor ungefähr einem halben Jahr habe ich angefangen mich zu ritzen. Nach einpaar Tagen habe ich aufgehört, weil ich bemerkt habe, dass es viel zu sehr weh tut. Es hat damit angefangen, dass ich von meinen Mitschülern in einer "Whatsapp"-Klassengruppe als Aufmerksamssüchtig beleidigt wurde. 2 Mal. Jedes mal habe ich angefangen zu weinen und mich gefragt, warum ich überhaupt lebe oder mir immer wieder gedacht, dass ich das Leben nicht verdiene. Jedoch habe ich nun wieder das Verlangen die Klinge über meine Haut zu ziehen und Blut zu sehen. Ich habe angst, dass ich wieder rückfällig werde.

Ich finde der Begriff "Ritzen" verharmlost das Problem. Es geht hier nicht um Kratzer sondern um Schnitte. Man "Ritzt" nicht sondern man "schneidet". Ich kenne Fälle wo genäht werden musste. Ansonsten. Wer sich selber so verschandelt braucht massiv psychische Hilfe. Selbst das Motiv mit dabei oder cool zu sein, weist auf eine gravierende Störung hin. Gesunde Menschen haben solche Ideen nicht

Ich ritze mich seit einem Jahr als meine Eltern es gesehen haben haben sie mich geschlagen das War auch der Grund warum ich angefangen habe mich zu ritzen weil sie mich geschlagen haben

Ich ritze mich antdauernt und jeden Tag 2-3 Narben dazu, irgendwie bin ich dann erleichtert er und fühl mich besser, aber auf dauer ist es nicht gut, aber ich kann nicht anders, es tut zwar voll weh, aber dann kann ich endlich mal richtig losheulen und meine Trauer rauslassen

Lol dass finde ich derweil ich meine Blutungen stoppe xD Und wieso blutet eine ritzwunde 5min und als ich mir mit der Klinge in den Finger gestochen habe, schon 30min -.-

Ich habe mich zwar nicht geritzt wollte ich schreiben

Hey ich habe mich zwar nur geritzt und kann das wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen. Aber ich kenne dieses Gefühl wenn man so viel Druck in sich hat. Ich tendiere eher dazu diesen Druck in viel Sport und kein essen auszulassen. Wenn irgendjemand wen zum reden braucht, schreibt mich ruhig an ;-)

Ich habe mich auch geritzt, monatelang. Ich wollte mich umbringen und sah keinen Grund mehr zu Leben. Dann hat sich mein Leben um 180 ° gedreht und nun bin ich seit mehr als 6 Monaten 'clean', habe einen Freund mit dem ich nächstes Monat 1 Jahr zusammen bin und dem ich zu verdanken habe, dass ich aufgehört habe. Ich genieße jeden Tag, steuere aufs Abitur zu und möchte gerne Jura studieren und eine Familie gründen... Wenn ich bedenke, wie es mir genau jetzt vor 1 Jahr, aber auch vor 2 Jahren ging. Aber es ist eben nie zu spät! Es sind ja nur dunkle Kapitel in unserem Leben, es kommen wieder schöne, bunte, auch wenn man das vielleicht nicht glauben möchte... Falls ihr fragen habt oder einfach jemanden zum Reden braucht, bin ich da. Ihr seid nicht allein!

Zitat von LittleGirl25 "Ich würde mich NIE ritzen!!!!!!!!!!!!!!" dachte ich auch immer. Ich bin jetzt da raus (aus eigener kraft), habe aber große angst rückfällig zu werden.

Zitat von lena5321 "ich kann verstehen warum sich viele ritzen. aber ritzen ist echt überhaupt keine lösung. wenn man probleme hat sollte..." aber oft geht das nicht, weil man bestimmte sachen nicht anvertrauen kann oder versucht sie selber zu verarbeiten. Ich habe mich wegen selbstbestrafung geritzt und da hilft auch, bei allem respekt, kein reden...

ich kann verstehen warum sich viele ritzen. aber ritzen ist echt überhaupt keine lösung. wenn man probleme hat sollte man mit seinen freunden oder eltern reden. einfach mit irgendjemandem darüber reden. am besten überhaupt gar nicht damit anfangen. wenn man sich ritzt und davon wegkommen will würde ich immer dann wenn ich mich unbedingt ritzen will und ich total verzweifelt bin irgendwas anderes machen. ne freundin anrufen oder was malen oder fröhliche musik hören damit man von der schlechten stimmung wegkommt.

Probleme mit der Schule, Probleme mit Freunden, probleme mit allem....die Einsamkeit überflutet ein, und die Seele blutet...ich wünschte ich könnte aufhören mich zu ritzen... ich habe keine Wahl mehr, mein Körper und mein Leben zwingen mich förmlich dazu, weil niemand meine Schreien hört, es ist vorbei...

Ich hab mich wegen mobbing geritzt nicht nur einmal...

Ich hab mich auch mal geritzt. Und ich sag euch wenn ihrs nicht schon mal gemacht habt habt ihr wirklich keine Ahnung was das ist, sorry aber ist so. Es lässt einen einfach mal vergessen dass man in wirklichkeit gerade der unglücklichste mensch der welt ist und so...

Zitat von taninaklarati "Hab mich auch geritzt, kam dann in die Psychiatrie für Kinder und Jugendliche mit 14 hab ich angefangen weil ich mich..." Ich kann dich nach vollziehen dass du dich wieder spüren wolltest. Ich kenne das Gefühl wenn du dich selber nicht mehr spürst & dir alles egal ist weil man einfach überhaupt nichts spürt...

Zitat von wolflady "ich tu es auch... doch mir ist nicht mehr zu helfen." wieso bist du dir da so sicher?

Zitat von redlines "Hab das letzte Mal geritzt vor ca. 3 Monaten, davor hab ich es in unregelmaessigen abstaenden fuer ca. 2-3 Wochen... ..." hallo redlines, du bietest jedem deine hilfe a, aber möchtest du denn mit jemandem reden? wenn du das möchtest, kannst du mich gerne anschreiben und ich hätte auch ein paar tipps vlt für dich... LG josi875

Zitat von clouy1996 "ich ritze mich seit ich 13 jahren bin mit 16 konnte ich aufhören doch jetzt (17 ) wurde ich rückfällig und ich bin wi..." hallo clou1996, ich habe von einigen anderen eine ähnlich formulierte frage gelesen und dachte, dass ich vlt. einen versuch machen könnte zu antworten. Auch ich habe das gleiche Problem gehabt wie ihr, wurde dann auch von meinem Arzt zum Psychologen überwiesen.. Aber das hat mir teils nicht unbedingt geholfen- da habe ich dann auch selber angefangen darüber nachzudenken, was mir helfen könnte. Da habe ich angefangen so laut wie ich konnte einfach nur los zu singen, teils auch nur gebrüllt oder mein Kissen zur Hand genommen, drauf eingeschlagen oder da rein gebrüllt, also eig schreien oder laute Musik. Aber was mir auch sehr weiter geholfen hat war es einfach meine Wut und meine Gedanken zu malen, einfach das, was ich verspürt habe in Bildformat. Teils half es mir auch mal eine Geschichte zu schreiben über mich und mein leben aber in abgewandelter Form, wo ich mir dann das ende überlegt habe, was dann gleichzeitig mein ziel war, was ich dann auch versucht habe zu befolgen. Ich hatte mir auch mal ein Ende mit dem schlimmeren Weg ausgedacht, und wollte aber nicht, dass dieses Ende mein Ziel wird, da es grausam war. Ich bin selber 17 und werde bald 18, und bin seit sagen wir mal ca 2 Jahren beim Psychologen der mir dabei half selber auch Lösungen und Methoden zu finden, und das sind die die ich euch dort aufgeschrieben habe. Viellei

Hab mich auch geritzt, kam dann in die Psychiatrie für Kinder und Jugendliche mit 14 hab ich angefangen weil ich mich wieder spüren wollte und weil ich manchmal so wütend war.😖 Jetzt ziert mein Arm sich mit Narben,später habe ich mich dann nur noch gekratzt.

Hey :) Ich ritze mich auch. Noch nicht wirklich lange, das Problem ist aber, dass ich mich dabei gut fühle... Es hilft, bei so vielen Dingen... Meistens, wenn ich schlafen möchte, kann ich nicht schlafen. Am nächsten Tag bin ich dann total übermüdet. Allerdings ist es sehr schlimm im Bett zu liegen und einfach über alles nachdenken zu können, was einen traurig macht... Ich weine fast jede Nacht und nur durch das ritzen kann ich damit aufhören, denn ich will nicht jede Nacht weinen... Ich weiß, das das Ritzen keine Lösung ist und schlecht ist... Und ich will irgendwie aufhören, aber andererseits hilft es so sehr und das dann zu lassen, wäre grauenvoll... Hat jemand das selbe Problem? (ich meine, dass er aufhören möchte, aber dann irgendwie nicht) Kann mir jemand irgendwelche alternativen nennen, damit ich nicht immer auf das ritzen zurückgreifen muss?

ich ritze mich seit ich 13 jahren bin mit 16 konnte ich aufhören doch jetzt (17 ) wurde ich rückfällig und ich bin wieder total drin und weiss nicht was machen kann mir jemand helfen oder tipps geben ? ;(

Ich ritzen mich seit so zirka 5 Monaten immer wieder vor 3 Wochen haben meine Eltern es herausgefunden ... Sie sprechen es immer wieder an, wollen wissen warum

Melden! Zitieren von sabsi16 11.06.2014 - 19:35 ich fühl mich wenn ich ritze befreit

Melden! Zitieren von manipulativ 31.05.2014 - 16:40 Zitat von -sophie2403- "Ich habe mich noch nicht geritzt" Das ist gut, und du wirst das auch hoffentlich nie tun und weißt, wie dumm ritzen ist.

Melden! Zitieren von Perfect_Unperfect 25.05.2014 - 19:14 Ich habe mich vergangenen Sommer auch angefangen zu ritzen. Jeden Tag tat ich es. Vor einem Monat dachte ich, dass ich es hinter mir hätte...doch ich bin rückällig geworden. Ich hasse es, aber ich kann nicht damit aufhören.

Melden! Zitieren von Primlinchen 08.01.2014 - 18:27 Ich versuche jetzt auch schon seit länger als einem Jahr davon wegzukommen. Mir hilft es nur, wenn ich mit mich jemandem anvertraue und mit ihm rede. Bei mir geht es nur darum die Zeit in der ich das dringende Bedürfnishabe mich zu ritzen zu überbrücken und wenn die Situation vorüber ist bin ich einfach nur froh, dass ich es nicht getan habe. Es hört sich vielleicht komisch an, aber wenn ich jemanden dann anrufe, rede ich mit der Person und komme gar nicht zum ritzen. Vorallem wenn einen die Person an die Gründe erinnert, warum man es nicht tun sollte und am meisten, wenn die Person einer von diesen ist. Ich habe durch das Ritzen mal fast so gut wie alle meine Freunde verloren, weil sie einfach nicht mehr damit klar kamen, dass ich mich immer wieder ritzte und nun rufe ich immer meinen besten Freund an, den ich nicht verlieren will und er bringt mich dazu es sein zu lassen. Reden ist auf jeden Fall besser als Ritzen! Viele fühlen sich alleine, das habe ich auch, aber es gibt immer jemanden dem man wichtig ist, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Ich hoffe ihr versteht was ich damit sagen will.

Melden! Zitieren von MelancholischeGedanken 11.12.2013 - 16:06 Zitat von schatziee "Ich weiß nicht warum ich mich eigentlich Ritze ein paar von meinen wissen das und meinen immer ich soll aufhören aber..." hey :) melde dich doch mal bei mir ich kann dir versuchen zu helfen. Ich ritze mich zwar selber aber ich bin gerade dabei aufzuhören und es funktioniert eigentlich ganz gut! wie gesagt melde dich bei mir wenn du willst. Das gilt natürlich auch für alle anderen :)

Melden! Zitieren von Dani9361 08.12.2013 - 11:47 ritzen ist einfach nur befriedigend wenn man sieht wie das blut über den arm/bauch/bein läuft! das problem ist, alle aussenstehenden können das nicht nachvollziehen! deswegen weiß bei mir auch nur meine freudin davon!

Melden! Zitieren von TheLiar 17.11.2013 - 21:40 Hallo, Ich ritze mich jetzt seit über drei Jahren. Jedes Mal, wenn ich denke, ich habe es geschafft, aufzuhören, passiert irgendetwas, das mich so aus der Fassung bringt, dass ich wieder mit dem Ritzen anfange.. ich schaffe es einfach nicht, davon wegzukommen. Vielleicht klingt das seltsam...aber es beruhigt mich, wenn ich sehe, wie das Blut über meine Arme läuft, gerade so, als wäre in diesen -und meist nur in diesen- Augenblicken wenigstens für eine Zeit lang die Welt wieder in Ordnung. Und immer wieder muss ich feststellen, dass die Leute, die ich für meine Freunde halte, nicht für mich da sind, wenn ich sie am allermeisten brauche, meine Familie ist nicht besser, was das angeht. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Angefangen hat alles damit, dass mein heutiger Exfreund, der mich über ein Jahr bloß verarscht hat. damals war ich sechszehn...heute, mit neunzehn, reicht bloß ein Streit oder eine Situation, mit der ich nicht umzugehen weiß, dass ich in Panik ausbreche, anfange zu zittern und immer dann kommt der Drang in mir hoch, es wieder zu tun.. einfach mal für ein paar Minuten zu vergessen.. Und ich habe geglaubt, ich hätte es geschafft. Für über drei Monate habe ich die Klinge bloß noch zum Rasieren benutzt, und nicht mehr zur Selbstverletzung...aber heute abend hatte ich mal wieder einen Rückfall...

Melden! Zitieren von -sophie2403- 17.11.2013 - 19:03 Ich habe mich noch nicht geritzt

Melden! Zitieren von Zuckermausi13 02.11.2013 - 19:44 @ Celina27012001 du musst mir jem. drüber reden. niemand weiß wie es einem geht, weil man es nicht selber hat. dann sieht man das nicht. an deiner stelle, würd ich mir auch profesioenelle hilfe hohlen. ich cutte auch, und will jz auch aufhören. nach länger als 1. jahr... nja. das ist nicht der punkt. du schaffst das ich glaub an dich.. kannst mir auch schreiben:*

Melden! Zitieren von Celina27012001 31.10.2013 - 12:26 Ich ritze mich auch aber ich will damit aufhören, kann ich mir irgendjemand von euch helfen? Ich habe aufgehört zu essen, ich weine jede Nacht... Ich wäre einmal fast verblutet. Niemand hat es gemerkt, niemand! Und niemand merkt wie es mir eigentlich geht. Ich tu immer so als wäre alles gut, aber in Wirklichkeit zerbreche ich innerlich. Es war ein stummer Hilfeschrei, in der Hoffnung das ihn irgendjemand hört, aber niemand hat ihn gehört... Helft mir, bitte!

Melden! Zitieren von Zuckermausi13 02.10.2013 - 20:05 Zitat von Zuckermausi13 "[quote=hurtselfx3][quote=jenken]hey leute mir geht es genauso ich komme vom ritzen einfach nicht los kann mir einer h..." das sollte eig. zu der sein, die nicht vom ritzen wegkommen wollte..

Melden! Zitieren von Zuckermausi13 02.10.2013 - 19:14 Zitat von hurtselfx3 "[quote=jenken]hey leute mir geht es genauso ich komme vom ritzen einfach nicht los kann mir einer helfen?????????????..." soll nicht angreifend oder verletzend rüberkommen, im vorraus. so.. ritzt du dich wirklich, weil es dir gefällt? ganz viele leute, wollen sich in den gedanken reinzwängen, ich brauch das, mir gefällt das, auch wenn man es nicht gerne macht. du musst nicht antworten, ich will nur mal, dass du dir einen moment zeit mal nimmst, und nachdenkst, ob es dir wirklich gefällt? du bist niemand eine antwort schuldig.. aber sei ehrlich zu dir. willst du das, willst du ewig narben haben, wohl möglich, und nicht unwerscheinlich depressionen kriegen, ist es das was du willst? denk einfach mal drüber nach.. kannst mir auch schreiben..

Melden! Zitieren von larimausi 17.09.2013 - 19:41 Ritze mich auch....Wenn die klinge dann durch meinen Bauch (da sieht es keiner) zieht entlastet mich das von dem ganzen Stress. Bis mein Freund es herausgefunden hat jz weiß ich gar nicht mehr was ich machen soll.

Melden! Zitieren von mileysweetlove 13.09.2013 - 17:32 vor ca 2 jahren hat sich meine damals beste freundin angefangen zu ritzten, sie hat auch ne terapi usw gemacht, hat dann auch noch mit drogen usw angefangen und war magersüchtig... in den sommerferien hat ich quasi ne deperssive Phase, ich habe auch angfangen mich zu ritzen, mache auch eine Therapie usw... es ist ziemlich schwer damitaufzuhören, aber so schlimm es sich auch anhören mag, es beruhigt, wenn ich sehe, das die schnitte in meinem arm anfangen zu bluten... gott sei dank habe ich ganz viele tolle freunde die versuche mir zu helfen...

Melden! Zitieren von redlines 11.09.2013 - 01:37 Hab das letzte Mal geritzt vor ca. 3 Monaten, davor hab ich es in unregelmaessigen abstaenden fuer ca. 2-3 Wochen... Hab seit laengerem aber glaub ich so was woe depressionen oder ne amdere psychische krankheit-trau mich nicht zum pschodoc. zu gehen, aus angst, er koennte mir sowieso nicht hekfen, denn ein eigentlich sehr guter soz.paed der in meiner schule arbeitet hat es ja auch nicht geschafft... Vor ebenfalls ca. 2 Monaten hatte ich nen unfall der aus bloedsinn passiert ist- und mir fast das leben gekostet haette, seitdem hab ich wieder den drang mich zu ritzten, koennt ihr mir tipps geben, wie ich mich davon ablenken kann-also von dem gefuehl? Ja und noch was, wenn jemand eine zum reden.brauch: ich hoer euch gerne zu und moechte auch versuchen euch zu helfen liebe gruesse redlines

Melden! Zitieren von Loveyoumysweety 09.09.2013 - 20:40 Zitat von LittleGirl25 "Ich würde mich NIE ritzen!!!!!!!!!!!!!!" Das habe ich zuerst auch gedacht... Doch jetzt...Ich habe mich lange geritzt. Vor einigen monaten habe ich's aber dann geschafft es nicht mehr zu tun - es war niiiiiicht einfach... Doch jetzt fühle ich mich wieder so alleine und verspüre den drang, mich wieder zu ritzen;( Könnt ihr mir sagen wie ich es trotzdem durchhalte es nicht mehr zu tun??? Danke:*