Samsung stoppt Verkauf des Galaxy Note7

Diese Nachricht erschütterte das Unternehmenextrem, denn es war der Beginn eines Lauffeuers - im wahrsten Sinne des Wortes. Das, welches erst kürzlich auf den Markt kam, überhitzt sich so stark, dass es in Flammen aufgeht bzw. sein Akku beginnt zu rauchen und qualmen. Anfangs dachten sie, es läge an der ersten Produktion und so konnte jeder Besitzer des Handys es gegen ein neues Modell austauschen.Doch ein Monat später musste dann ein Flugzeug in den USA evakuiert werden, da ein Austauschmodell desanfing Feuer zu fangen. Diese Nachricht löste eine Panik aus und so verboten einige Reisegesellschaften das Benutzen dieser Handys an Board. Sogar Kreuzfahrtschiffe schrieben dieses Verbot aus.Somit bleibt Samsung nichts anderes übrig, als den weltweiten Verkauf deszu stoppen. In einer offiziellen Pressemitteilung schreiben sie:Anscheinend arbeiten sie bereits daran, diesen Fehler so schnell wie möglich zu beheben. In den USA hat jeder Käufer bereits die Möglichkeit, sein Geld zurück zu bekommen oder das Modell gegen ein Galaxy S7 oder S7 Edge samt Ausgleichszahlung und zusätzlichem Gutschein auszutauschen. Die deutschen Verkaufsstellen werden so bald wie möglich die selben oder ähnliche Schadensbegrenzung anbieten.Wer hätte gedacht, dass in der heutigen Zeit der Technik solche Fehler noch passieren können?