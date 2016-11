Scary: Dieses Mädchen kopiert Eins-zu-Eins einen Reise-Blog

ds

Dassind zwei der bekanntestenweltweit. Zusammen haben sie mit ihren Accountsundfast zwei Millionen Follower, ziehen einen Werbevertrag nach dem anderen an Land und finanzieren sich so ihre. Es gibt wohl keinen Glamour-Ort, an dem die Beiden noch nicht waren. Ihre Fotos lassen andere vor Neid erblassen und sich an genau diesen Ort wünschen. So erging es wohl auch einer ihrer Fans, denn dieses Mädchen dachte sich: Wenn ihr das könnt, können wir das schon lange. (Oder so etwas in der Art)Und so reiste sie mit ihrem Freund an die gleichen Orte und. Sie kleideten sich gleich, posierten an genau der selben Stelle und übernahmen sogar die Bildtexte. Das erschreckende daran ist jedoch, dass man nicht genau absehen konnte, wann die Fotos aufgenommen wurden. War es mehrere Monate nachdem sich das Blogger-Pärchen dort befand, oder vielleicht nur wenige Tage - wenn nicht sogar nur Stunden danach? In diesem Sinne stellt sich vor allem die Frage:Nachdem Lauren und Jack von ihren Fans auf die Kopie aufmerksam gemacht wurden, wendeten sie sich direkt an, woraufhin sie ihren Account sofort privat stellte. Eine wirkliche Antwort bekamen sie aber bis heute nicht. Die Frage, wie sie sich die ganzen Reisen leisten konnte, steht aber immer noch im Raum. Schließlich liegen die Kosten für all die Reisen bestimmt mindestens im fünfstelligen Bereich. Egal, wie sehr wir unsere Vorbilder vergöttern, man sollte dennoch nie den Bezug zur Realität verlieren...