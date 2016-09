+ + Sel bricht ihre Tour ab + +

Geht es Sel doch schlimmer, als anfangs vermutet? Nachdem man seit ihrem Statement zur Tour-Absage nichts mehr von ihr gehört hatte, wurde jetzt bekannt, dass sie sich bereits seit Anfang September in einer Klinik befindet. Dort wird sie insgesamt 60 Tage bleiben und alles dafür geben, gegen ihre Depressionen und Angstzustände anzukämpfen. Ein Insider berichtete dem amerikanischen Magazin, dass sie dort mehrere intensive Therapiesitzungen besuchen wird. Die Klinik gehört zu den besten des Landes und bietet unter anderem Therapien mit Pferden an, die bekanntlich sehr hilfreich sein soll.Es ist noch nicht klar, wann sich die Sängerin wieder in der Öffentlichkeit zeigen wird, aber wir wünschen ihr eine gute Besserung und hoffen, dass sie schnell wieder gesund wird.Schon 2014 mussteihre Tour in Australien abbrechen, da es ihr gesundheitlich sehr schlecht ging. Damals wurde bekannt, dass sie an derleidet und mehrere Therapien machen muss. Sie blieb jedoch stark und ließ sich dadurch nicht unterkriegen. Doch jetzt ein weiterer Schlag für ihre Karriere: Sel muss wieder ihre Tour abbrechen und sich eine Auszeit von dem ganzen Trubel nehmen. Folgendes verkündete sie in einem Interview mit People:Bei Lupus handelt es sich um eine Autoimmunkrankheit. Das heißt: Der Körper kämpft gegen sich selbst an. Gelenkschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen und Gedächtnisverlust können die Symptome sein, die in unregelmäßigen Abständen auftauchen. Unter anderem leidet Sel an Angstzuständen, Panikattacken und Depressionen, die ebenfalls von der Krankheit kommen.Ihrewird daher vorerst auf Eis gelegt. Die bevorstehenden Konzerte, unter anderem in Kanada und New York wurden abgesagt, sowie auch in Deutschland. Ob und wann sie all ihre Auftritte nachholen wird, ist noch ungewiss, sicher ist jedoch, dass sie sich bis 2017 zurückzieht und sich voll und ganz um ihre Gesundheit kümmern wird.Unter dem Hashtagschicken ihre Fans der Sängerin die besten Wünsche. Dies rührte sie zutiefst und schrieb darauf:Wir wünschen ihr auch eine ganz gute Besserung und hoffen, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt.